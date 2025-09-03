Superman, il sequel Man of Tomorrow arriverà al cinema a luglio 2027

James Gunn ha annunciato titolo ufficiale e data d'uscita del suo prossimo progetto. Su cosa si concentrerà Superman: Man of Tomorrow? Ad oggi, non è dato saperlo. Ma il post del regista sembra preannunciare il ritorno di Lex Luthor

Man of Tomorrow seguirà le uscite DC del 2026: Supergirl , ambientato nello spazio e con protagonista Milly Alcock, e l'horror Clayface diretto da James Watkins. The Batman 2 di Matt Reeves, invece, uscirà "solo" il 1° ottobre 2027.

Nei fumetti DC, Luthor (che nel film è interpretato da Nicholas Hoult ) crea una tuta speciale per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Il suo piano per creare un clone dell'acerrimo nemico, nel primo film di James Gunn, fallisce. Motivo per cui, ora, sembrerebbe deciso ad eliminare quel clone fallito per portare a termine da solo il suo piano.

Il regista e co-direttore della DC Films, James Gunn , è intervenuto mercoledì sui social media per annunciare il titolo ufficiale e la data di uscita del suo nuovo film, Superman: Man of Tomorrow. Il post mostra un'immagine tratta dai fumetti di Superman, col supereroe in piedi accanto a Lex Luthor . Con ogni probabilità, dunque, il sequel tornerà a concentrarsi sull'odio di Luthor per l'Uomo d'Acciaio.

Il sequel di Superman, successo estivo di James Gunn , ha finalmente una data d'uscita: Man of Tomorrow arriverà nelle sale cinematografiche il 9 luglio 2027 . Ad annunciarlo è stato lo stesso Gunn, seguito da David Corenswet .

Cosa aspettarsi da Man of Tomorrow

James Gunn ha anticipato la nuova pellicola per settimane, affermando che il suo prossimo progetto non sarebbe stato un sequel diretto di Superman, ma avrebbe presentato personaggi che il pubblico già conosce.

"Ho già terminato di scrivere la prossima storia di quella che chiamerò la Saga di Superman", raccontava a The Hollywood Reporter il mese scorso. "Ci sto lavorando e spero di iniziare la produzione in un futuro non troppo lontano".

Non è chiaro quale sarà la storia, ma nel 2020 è uscito un film animato di Superman: Man of Tomorrow in cui compariva anche Lobo (Jason Momoa interpreterà il personaggio in Supergirl, in uscita la prossima estate). Il film d'animazione era basato su una miniserie del 2003 intitolata Superman: Birthright, rivisitazione moderna delle origini di Superman. Cosa vedremo ora in Superman: Man of Tomorrow di Gunn? Il film appena uscito si conclude con un Luthor in lacrime, tenuto in custodia. Il post del regista sembra preannunciare il suo ritorno, ma le espressioni che i due personaggi mostrano nel disegno ha dato il via alle congetture: saranno di nuovo nemici, o piuttosto alleati?