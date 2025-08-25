Superman, il provino di David Corenswet diventa virale. VIDEO

Superman si è rivelato un grande successo di pubblico e critica incassando oltre 600.000.000 di dollari al botteghino mondiale. Il film è attualmente il sesto maggior incasso dell’anno a livello internazionale. In occasione del compleanno del regista, l’attore ha raccontato: “Forse tutti sanno già quanto quest'uomo abbia lavorato instancabilmente per riportare Superman sul grande schermo, ma io l'ho sperimentato in prima persona e gli sono infinitamente grato”.

Come rilanciato da Variety, James Gunn ha parlato del rapporto creato con David Corenswet nel corso di un’intervista rilasciata a GQ. Il regista ha raccontato: “Secondo me, abbiamo un rapporto davvero bellissimo in questo senso perché sono abituato ad essere molto sensibile con gli attori, e devi esserlo di default, perché molti attori sono incredibilmente sensibili poichè mettono le loro emozioni sullo schermo”.

L’attore ha raccontato: “Ho bisogno di un regista che sappia cosa voglia e che sia disposto a dirlo ad alta voce, senza troppa cortesia e senza giri di parole. Se non sono bravo, dimmelo, e lavoriamo insieme per farmi diventare bravo”.