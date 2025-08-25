Superman, il provino di David Corenswet diventa virale. VIDEO

Il filmato, divenuto velocemente virale sui social, ha mostrato David Corenswet impegnato a provare alcune battute insieme alla moglie Julia Warner. Superman è attualmente il sesto maggior incasso cinematografico dell'anno a livello mondiale
Diffuso il provino di David Corenswet per il ruolo di Superman. Il profilo X di Discussing Film ha rilanciato il video divenuto virale sui social. L’attore statunitense (FOTO) ha interpretato Clark Kent nella recente pellicola diretta da James Gunn. Nel cast anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane.
David Corenswet, IL PROVINO PER SUPERMAN
A luglio David Corenswet è sbarcato sul grande schermo vestendo i panni di Superman nell’omonimo film diretto da James Gunn, regista di grandi successi: da Guardiani della Galassia a The Suicide Squad - Missione suicida. Discussing Film ha ora rilanciato il filmato del provino mostrando l’attore intento a recitare alcune battute insieme alla moglie Julia Warner.
Superman si è rivelato un grande successo di pubblico e critica incassando oltre 600.000.000 di dollari al botteghino mondiale. Il film è attualmente il sesto maggior incasso dell’anno a livello internazionale. In occasione del compleanno del regista, l’attore ha raccontato: “Forse tutti sanno già quanto quest'uomo abbia lavorato instancabilmente per riportare Superman sul grande schermo, ma io l'ho sperimentato in prima persona e gli sono infinitamente grato”.
Superman, David Corenswet: "Più simile a Star Wars che ai film Marvel"
Come rilanciato da Variety, James Gunn ha parlato del rapporto creato con David Corenswet nel corso di un’intervista rilasciata a GQ. Il regista ha raccontato: “Secondo me, abbiamo un rapporto davvero bellissimo in questo senso perché sono abituato ad essere molto sensibile con gli attori, e devi esserlo di default, perché molti attori sono incredibilmente sensibili poichè mettono le loro emozioni sullo schermo”.
L’attore ha raccontato: “Ho bisogno di un regista che sappia cosa voglia e che sia disposto a dirlo ad alta voce, senza troppa cortesia e senza giri di parole. Se non sono bravo, dimmelo, e lavoriamo insieme per farmi diventare bravo”.
Superman, la nuova foto del look di David Corenswet fedele ai fumetti
Inoltre, David Corenswet ha parlato del suo ruolo nel corso di un’intervista rilasciata a radio Heart: "Ho avuto il piacere di scambiare lettere con due Superman del passato: Henry Cavill e Tyler Hoechlin. Sono stati molto incoraggianti e abbiamo avuto uno scambio molto piacevole. Non vedo l'ora di incontrarli un giorno. Sarà fantastico quando potremo stare tutti insieme nella stessa stanza".
L'attore ha proseguito: "Mi hanno trasmesso incoraggiamento e un senso di divertimento con il ruolo. Che credo sia anche il modo di fare Superman”.
©Getty
Superman, David Corenswet e Rachel Brosnahan a Manila. FOTO
Il 'Superman World Tour' è ufficialmente partito da Manila con una serata evento per i fan asiatici a cui hanno preso parte il protagonista e l'attrice statunitense che dà il volto a Lois Lane sullo schermo. Il tour toccherà Londra, Parigi, Los Angeles e Rio de Janeiro e si concluderà l'11 luglio a Pechino. La pellicola targata DC Studios uscirà nelle sale italiane il 9 luglio A cura di Vittoria Romagnuolo