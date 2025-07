Superman "è più simile a Star Wars che ai film Marvel"

Nel pieno del lancio mondiale del nuovo film sull’Uomo d’Acciaio di James Gunn, l’attore protagonista ha rilasciato una serie di dichiarazioni che accendono l’attenzione sul progetto. Intervistato in più occasioni, ha sottolineato come l’universo narrativo si avvicini più all’immaginario di Guerre Stellari di George Lucas che all’ormai consolidato Marvel Cinematic Universe. Un’affermazione che riflette non solo lo stile scelto dal regista, ma anche la visione più ampia alla base del nuovo corso del DC Universe



Nel pieno del lancio mondiale del nuovo Superman (la cui uscita mondiale è oggi, venerdì 11 luglio 2025), prende la parola l’attore che interpreta l’Uomo d’Acciaio nella nuova pellicola scritta e diretta da James Gunn: David Corenswet nelle ultime ore sta dichiarando a più riprese (e a più testate, nel corso di varie interviste) che “il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel”. Il protagonista ha rilasciato una serie di dichiarazioni che accendono l’attenzione sul progetto. Intervistato in più occasioni, ha sottolineato come l’universo narrativo del film si avvicini più all’immaginario di Guerre Stellari di George Lucas che all’ormai consolidato Marvel Cinematic Universe. Un’affermazione che riflette non solo lo stile scelto dal regista, ma anche la visione più ampia alla base del nuovo corso del DC Universe. Nel corso di un’intervista rilasciata a Screen Rant, per esempio, Corenswet ha rievocato le parole di Gunn per spiegare l’approccio alla narrazione. Secondo quanto riferito dall’attore, il cineasta avrebbe descritto il nuovo DCU come qualcosa di “più simile all’universo di Star Wars”, ponendo l’accento su un contesto narrativo non ancorato alla realtà ma sviluppato in un mondo completamente alternativo. Non si tratta, dunque, della classica storia delle origini: lo spettatore viene immerso direttamente in un universo già costruito, scoprendone elementi e regole man mano che la trama procede. Ne esce dunque un mondo alternativo, non un racconto delle origini.

Il peso della musica e l’eredità di John Williams Tra gli aspetti più suggestivi del nuovo Superman, David Corenswet ha indicato il ruolo fondamentale della colonna sonora. L’attore ha sottolineato quanto l’adattamento del celebre tema musicale composto da John Williams sia stato cruciale per lui. “Una parte enorme del motivo per cui Star Wars è impresso in modo indelebile nella mia mente da così tanti anni è la musica”, ha dichiarato. Corenswet ha aggiunto che anche le altre composizioni di Williams lo hanno portato ad apprezzare grandi opere cinematografiche, contribuendo a rafforzare il legame emotivo con i film. Ritrovarsi ora in un’opera che utilizza proprio il celebre tema firmato dal compositore rappresenta, per l’interprete di Clark Kent, un’esperienza profondamente surreale. Approfondimento Superman, il supereroe che è tornato a essere umano

Una costruzione dell’universo, non solo una trama Come abbiamo visto prima, il confronto con l’universo creato da George Lucas non è stato evocato solo da David Corenswet. Anche James Gunn, in precedenti dichiarazioni, aveva fatto riferimento a Star Wars per spiegare la natura del progetto. “Stiamo costruendo un mondo. Non stiamo costruendo una storia”, aveva affermato il regista, chiarendo l’obiettivo di dare vita a un universo narrativo coerente, capace di accogliere e coinvolgere lo spettatore. Un impianto, questo, che si allontana dalla struttura tipica dei film Marvel e che, secondo Gunn, avvicina Superman all’esperienza vissuta negli scenari fantastici ideati da George Lucas. Approfondimento Superman, la recensione del film di James Gunn tra ironia e cuore

Tra passioni personali e verità rivelate In un contenuto video realizzato per Vanity Fair, David Corenswet ha partecipato insieme a Nicholas Hoult a un’intervista singolare, arricchita da un test della verità. Durante questo confronto informale, l’attore ha rivelato la sua passione per Star Wars, arrivando persino a confessare che, se costretto a scegliere, preferirebbe interpretare un Cavaliere Jedi piuttosto che tornare nei panni di Superman in un sequel. A detta del macchinario, la sua affermazione è risultata veritiera, lasciando Hoult visibilmente stupito. Corenswet ha aggiunto, scherzando, che alla fine “come molte cose, tutto si riduce ai soldi”: sebbene già vincolato contrattualmente per un eventuale seguito di Superman, un coinvolgimento in Star Wars rappresenterebbe un’opportunità del tutto nuova da negoziare. Approfondimento Superman, le scene post credit del film di James Gunn