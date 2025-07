Superman, le scene post credit del film di James Gunn

Al termine delle due ore e 10 di durata della pellicola uscita al cinema mercoledì 9 luglio, vengono mostrate due bravi sequenze. Ecco quali sono

L’attesa è terminata. Superman è finalmente arrivato al cinema con un’accoglienza decisamente positiva da parte di critica e pubblico (LA NOSTRA RECENSIONE). Il Clark Kent interpretato da David Corenswet non fa rimpiangere quello di Henry Cavill, la visione di James Gunn non provoca nostalgia di quella di Zack Snyder e il DCU può partire sotto i migliori auspici.

Superman contro Luthor Il film, che racconta la grande rivalità tra Superman e Lex Luthor (un eccellente Nicholas Hoult), dura 130 minuti. Ma anche dopo i titoli di coda ha qualcosa di dire, non sottraendosi a quella che è ormai una autentica tradizione dei cinecomic: la scena post credit. Anzi, sarebbe meglio usare il plurale, perché qui di scene in mezzo e dopo i titoli di coda ce ne sono ben due. Ecco quali sono (con la solita avvertenza di non proseguire nella lettura se non siete ancora andati al cinema e volete tenervi la sorpresa).

La prima scena post credit Mentre scorrono i crediti di cast e troupe, lo schermo si illumina di nuovo per inquadrare Superman seduto accanto a Kripto. I due sono ritratti di spalle, seduti sul suolo lunare, intenti a osservare da lontano la Terra. Una immagine già diffusa durante la lunga marcia di avvicinamento al film, condivisa dallo stesso regista James Gunn sui suoi social e omaggio esplicito a uno dei fumetti più famosi e amati dell’Azzurrone: All Star Superman di Grant Morrison. La scena non ha una vera finalità narrativa ma è una chicca per gli appassionati del personaggio e dei fumetti DC e, in linea col resto del film, incarna la perfetta crasi tra superumano e umano che rappresenta Superman: un alieno capace di volare fino alla Luna in assenza di ossigeno ma con lo sguardo sempre rivolto al pianeta che lo ha accolto e adottato, e che ha scelto come casa da proteggere. A fargli compagnia è Krypto, il supercane che nel corso del film gli toglie più volte le castagne dal fuoco, pur non smettendo mai di comportarsi come farebbe un suo omologo terrestre, solo con molta ma molta più forza tra fauci e muscoli.

La seconda scena post credit La seconda scena post credit arriva esattamente alla fine dei titoli di coda e vede Superman accanto a Mr. Terrific, membro della squadra di metaumani che proteggono il Pianeta (insieme a Lanterna Verde/Guy Gardner e Hawkgirl) e co-protagonista di tutto il film con un ruolo determinante. La scena mostra la strana e rapidissima ricostruzione di Metropolis dopo il cataclisma prodotto da Lex Luthor che l’ha letteralmente spaccata in due nel finale. A provvedere a ricucire la falla in fretta e furia, scopriamo, è stato proprio Mr. Terrific. Superman, però, ha qualcosa da ridire sulla precisione del lavoro, dal momento che i due estremi incollati non combaciano del tutto e che i segni dello strappo rimangono particolarmente visibili. Superman ci mette tutto il suo tatto nel comunicare la sua critica al collega, che però non la prende benissimo, si offende e lo lascia lì, a interrogarsi se a volte non sia meglio stare zitti.