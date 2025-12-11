I DC Studios hanno pubblicato il primo trailer di Supergirl, dopo un'anteprima privata organizzata a Manhattan da James Gunn e Peter Safran, dal regista Craig Gillespie e dalla star del film Milly Alcock. Sia il trailer, sia l'evento della scorsa domenica, ricco di influencer, chiariscono come Kara Zor-El, interpretata da Alcock, si distinguerà dal suo più ottimista cugino Superman.

Il trailer

Sulle note di Call Me dei Blondie, il trailer riprende la storia dopo il cameo di Supergirl alla fine di Superman di James Gunn, quando la supereroina si imbatte nella Fortezza della Solitudine per recuperare Krypto. Il nuovo filmato mostra Kara, con gli occhi lucidi, che spegne una candelina di compleanno tutta sola in una stanza buia, sognando giorni migliori. "I ventitré anni saranno l'anno migliore di sempre", mormora a Krypto. "Siamo onesti, tesoro. Non è un traguardo molto elevato da raggiungere".

Sebbene non sia chiaro perché Kara è così triste, durante l'evento di domenica si è parlato di un tumulto interiore che farà da filo conduttore per l'intero film. "Questa è davvero una storia da antieroe: Supergirl ha un sacco di problemi e molti demoni che la accompagnano, il che la rede molto diversa da Superman".

Il trailer mostra inoltre Supergirl rimbalzare attraverso una serie di squallide colonie intergalattiche popolate da alieni umanoidi, evocando l'estetica caotica e vissuta dei film Guardiani della Galassia di James Gunn. Il filmato offre anche un'anteprima del Lobo di Jason Momoa.

La scelta di Milly Alcock

L'idea di avere Milly Alcock nei panni di Supergirl era nei pensieri di James Gunn ancor prima che il suo accordo per dirigere i DC Studios fosse definitivamente siglato. "Sai chi sarebbe perfetta per Supergirl?", disse Gunn a Safran. "Quella ragazzina di House of the Dragon. Penso che abbia davvero qualcosa di speciale". Dopo la proiezione del trailer, Alcock - con un gran sorriso - ha detto: "È così strano, nel senso buono del termine. È davvero surreale vedere il lavoro di tutti unirsi. Sta per succedere. M***a".

James Gunn, che si è fatto un nome a Hollywood creando personaggi imperfetti negli universi cinematografici sia Marvel che DC, si dice entusiasta che i fan possano vedere la direzione "punk" intrapresa dal personaggio di Alcock. "Tante volte le supereroine sono perfette. Lei non lo è affatto. È molto imperfetta, come è stato concesso ai supereroi maschi".