“L’attesa è quasi finita”. Un breve teaser ha anticipato l’arrivo del primo trailer del film Supergirl con Milly Alcock, previsto entro la fine della settimana. Nel video della durata di circa 10 secondi, l’attrice che interpreta Kara Zor-El (cioè la cugina di Kal-El, meglio noto come Superman), indossa un paio di ampi occhiali da sole, un trench marrone, una t-shirt nera, un paio di jeans e un paio di stivali marroni e, le mani incrociate davanti a sé e i capelli scompigliati dal vento, attende imperturbabile l’arrivo di un’astronave in una pensilina nel mezzo di una radura deserta.

Finora, né i DC Studios, né il regista James Gunn hanno svelato molto sulla trama del film del nuovo DC Universe, che dovrebbe però seguire il personaggio di Kara Zor-El mentre festeggia il 21esimo compleanno viaggiando nella galassia con il fedele cane Krypto. Lungo la strada, però, incontra la giovane guerriera Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley), che affianca in una missione di vendetta. Per Milly Alcolck, già nota per il ruolo di Rhaenyra Targaryen nella serie tv House of the Dragon spin-off dello show Il Trono di Spade, si tratta del primo grande ruolo cinematografico dopo un cameo nella pellicola Superman con David Corenswet, uscita in estate. L’adattamento della serie a fumetti scritta da Tom King, invece, è atteso per il 2026. Il cast include anche Jason Momoa nel ruolo di Lobo, Matthias Schoenaerts nel ruolo del malvagio Krem of the Yellow Hills, David Krumholtz nel ruolo di Zor-El, il padre di Supergirl, ed Emily Beecham nel ruolo di Alura In-Ze, la madre di Supergirl.

La scorsa estate, invece, il nuovo universo DC intitolato Capitolo Uno: Dei e Mostri aveva ottenuto grandi risultati con il film Superman con David Corenswet nel ruolo del supereroe protagonista, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner/Lanterna Verde, Edi Gathegi nei panni di Mister Teschmacher, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho, Skyler Gisondo nei panni di Jimmy Olsen, Wendell Pierce nei panni di Perry White, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/The Engineer, Terence Rosemore nei panni di Otis, Pruitt Taylor Vince nei panni di Pa Kent e Neva Howell nei panni di Ma Kent. Nella pellicola, ancora una volta di James Gunn, il protagonista Clark Kent, alias Superman, tentava di trovare un equilibrio tra la sua eredità culturale kryptoniana e la sua famiglia adottiva terrestre a Smallville. Il sequel, Man of Tomorrow, uscirà nei cinema il 9 luglio 2027.

A partire dal 2022 il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, aveva concepito insieme al produttore Peter Safran la nascita di un nuovo universo DC che fosse in grado di creare un mondo interconnesso tra i supereroi. Inizialmente aveva considerato di restituire il ruolo di Superman all’ultimo attore che aveva interpretato il supereroe, Henry Cavill, ma successivamente ha scelto David Corenswet, che per entrare nel personaggio aveva intrapreso faticosi allenamenti alle spalle e si era immerso nelle vulnerabilità di Clark Kent.