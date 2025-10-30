The Witcher 4, trama e cast della nuova stagione

Su Netflix dal 30 ottobre, The Witcher è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Per la prima volta, Geralt di Rivia non ha più il volto di Henry Cavill, ma quello di Liam Hemsworth

La quarta stagione di The Witcher è arrivata. Su Netflix dal 30 ottobre, e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, regalerà ai fan un piccolo shock: al posto di Henry Cavill c'è ora Liam Hemsworth.

La trama

La trama di The Witcher 4 si concentra sulla divisione di Geralt, Yennefer e Ciri a causa di una guerra, con Geralt che si unisce a Yennefer per formare un nuovo gruppo chiamato "Hanza". Nel frattempo, Ciri si unisce a una banda di fuorilegge nota come "The Rats", mentre Yennefer lavora per ricostituire l'Ordine dei Maghi. Le stagioni si ispirano ai romanzi Il Battesimo del Fuoco e La Torre della Rondine, concentrandosi sulla lotta di Geralt e sull'evoluzione di Ciri.

Perché Henry Cavill ha lasciato The Witcher?

Henry Cavill ha interpretato Geralt di Rivia nelle prime tre stagioni di The Witcher. Nell'ottobre del 2022 ha scioccato i fan annunciando il suo addio alla serie, e rivelando che Liam Hemsworth lo avrebbe sostituito nel ruolo di Geralt. "Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato costellato di mostri e avventure. Ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la quarta stagione" ha scritto. "Passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a impersonare Geralt e con entusiasmo nel vedere l'interpretazione di Liam di questo uomo affascinante e ricco di sfumature".

La terza e ultima stagione di The Witcher ha debuttato nel giugno del 2023. Ora, a due anni di distanza, ecco arrivata la quarta.

Ma perché Henry Cavill ha lasciato The Witcher? L'attore non ha mai parlato pubblicamente della sua decisione, ma la showrunner Lauren Hissrich ha dichiarato a Entertainment Weekly che il suo addio era nell'aria già da un po'. "Aveva progetti per altri ruoli in cui voleva davvero impegnarsi", ha spiegato. "Non vogliamo trattenere qualcuno e costringerlo a fare qualcosa che non vuole fare". Molti fan hanno ipotizzato che la sua uscita fosse collegata alla ripresa (poi sfumata) del ruolo di Superman.