The Witcher, il trailer della quarta stagione

Pubblicate nuove immagini della quarta stagione della serie tv. Netflix Italia ha offerto un nuovo sguardo sulla produzione con il primo trailer ufficiale, visibile in apertura. In questa nuova stagione Liam Hemsworth raccoglierà il testimone da Henry Cavill interpretando il portagonista Geralt di Rivia. L’attore australiano (FOTO) ha raccontato: “Ero un grande fan di questo personaggio, quindi ero incredulo mentre camminavo in questo costume”.

Ecco la sinossi ufficiale: “Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi diventano più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi ai loro viaggi”. La sinossi prosegue: “E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre”.

La sceneggiatrice Lauren Schmidt Hissrich ha commentato: “Li spediamo ognuno nel proprio viaggio, un viaggio molto diverso da qualsiasi cosa abbiano mai fatto prima”. Anya Chalotra, interprete di Yennefer, ha dichiarato: “All'inizio della quarta stagione, è pronta a fare qualsiasi cosa per proteggere sua figlia, Ciri, e rendere questo mondo un posto migliore per lei, scavando più a fondo di quanto abbia mai dovuto scavare prima”.

Nel cast anche Laurence Fishburne nel ruolo di Regis: “Ero davvero entusiasta di entrare far parte di questo mondo. Sono un grande appassionato di fantasy e fantascienza e quando mi hanno chiesto di unirmi a loro, ho pensato: 'Oh, questo è interessante'. È qualcosa che ho sempre desiderato fare, e ora ne ho l'opportunità”.

Lauren Schmidt Hissrich ha aggiunto: “Una delle cose che diciamo sempre è che non sarebbe The Witcher se tutto finisse felicemente”. I nuovi episodi faranno il loro atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra poche settimane, più precisamente il 30 ottobre.