House of the Dragon, la serie tv rinnovata per la quarta stagione

In un clima di grande attesa per il ritorno sullo schermo di una delle produzioni più seguite degli ultimi anni, House Of The Dragon ottiene ufficialmente il via libera per una quarta stagione. L’annuncio, arrivato mentre il debutto del terzo capitolo è ancora in avvicinamento, rafforza la presenza dell’universo narrativo creato da George R.R. Martin nella programmazione dei prossimi anni di HBO. Il rinnovo anticipato è stato annunciato nelle scorse ore a New York: la decisione è stata rivelata giovedì 20 novembre 2025 da Casey Bloys, Chairman e CEO di HBO e HBO Max, durante una presentazione della rete tenutasi nella Grande Mela. L’emittente ha confermato che la nuova stagione verrà distribuita nel 2028, mostrando inoltre al pubblico una serie di immagini inedite tratte dalla terza stagione, prevista per l’estate. L’annuncio consolida l’interesse del network verso la saga, che continua a essere uno dei suoi titoli di punta.

Dubbi sul finale dopo le dichiarazioni di Ryan Condal In passato, lo showrunner Ryan Condal aveva lasciato intendere che la serie avrebbe trovato la sua conclusione al termine della quarta stagione. Tuttavia, questo dettaglio non compare nella comunicazione ufficiale diffusa da HBO, lasciando il destino dell'arco narrativo ancora aperto. Fonti vicine alla produzione riferiscono che Condal sta tuttora lavorando alla scrittura della quarta stagione e che la decisione definitiva potrà essere presa soltanto dopo aver completato lo sviluppo degli episodi. Sarà dunque lo stesso Condal a stabilire, a tempo debito, se la storia dovrà proseguire oltre o fermarsi proprio qui.

Annuncio anche per A Knight of the Seven Kingdoms Durante lo stesso evento, Casey Bloys ha comunicato un'altra novità: HBO ha già rinnovato per una seconda stagione A Knight of the Seven Kingdoms, addirittura prima del debutto della prima, fissato per domenica 18 gennaio 2026. Una scelta che conferma l'intenzione della rete di continuare a esplorare le varie diramazioni dell'universo narrativo legato a Il Trono di Spade (Game of Thrones), come spiegato dallo stesso Bloys in merito alla strategia su proprietà intellettuali quali IT: Welcome To Derry, evidenziando come tali produzioni contribuiscano a colmare il "vuoto" lasciato da un minor numero di accordi cinematografici.

Dalle origini dei Targaryen alla "Danza dei Draghi" Ispirata a Fire & Blood di George R.R. Martin, House of the Dragon ripercorre gli eventi collocati due secoli prima della trama di Il Trono di Spade, concentrandosi sull'ascesa, le tensioni interne e il destino della Casa Targaryen. La seconda stagione, composta da otto episodi e conclusa nella produzione nell'agosto 2024, riprende gli eventi immediatamente successivi alla morte di Lucerys Velaryon, figlio di Rhaenyra, ucciso da Aemond Targaryen. Questo episodio segna l'innesco del conflitto sempre più acceso che spinge la narrazione a evolversi da una fase di ostilità latenti a una guerra aperta destinata a essere ricordata come la feroce "Danza dei Draghi".

Il cast della terza stagione La terza stagione vede il ritorno e l'ingresso di numerosi interpreti: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim. Una squadra ampia, che continua a definire il respiro corale della serie e a dar vita alle dinamiche interne che segnano il destino della famiglia Targaryen.