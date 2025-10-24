IT: Welcome to Derry, trama e cast della serie tv in uscita su Sky

Introduzione
Lunedì 27 ottobre, in piena notte e in contemporanea con la messa in onda su HBO negli Stati Uniti d’America, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW IT: Welcome to Derry, la serie ambientata nell’universo di IT, il romanzo di Stephen King, e dei due film di Andy Muschietti, IT e IT Capitolo due. Una serie prequel che ci porta di nuovo a Derry, la cittadina immaginaria del Maine.
Quello che devi sapere
Che cosa è IT: Welcome to Derry
IT: Welcome to Derry è un prequel che esplora la storia di Derry, dei suoi abitanti e le origini dell'entità nota come Pennywise. Ambientata 27 anni prima gli eventi narrati nel primo film, espande la mitologia dell’universo narrativo di IT, senza essere però una storia delle origini del clown più mostruoso del mondo.
I film di IT su Sky
Per celebrare l’arrivo di It: Welcome to Derry, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 21.00 Sky Cinema Suspense proporrà i primi due capitoli cinematografici diretti da Andy Muschietti: IT e IT Capitolo due con James McAvoy e Jessica Chastain.
Il cast di IT: Welcome to Derry
IT: Welcome to Derry ha un cast particolarmente nutrito. Jovan Adepo è Leroy Hanlon; Taylour Paige è Charlotte Hanlon; Chris Chalk è Dick Halloran; Bill Skarsgård è Pennywise il Clown; Stephen Rider è Hank Grogan; Matilda Lawler è Marge Truman; Miles Ekhardt è Matty Clements; Jack Malloy Legault è Phil Malkin; Amanda Christine è Ronnie Grogan; Blake James è Will Hanlon; Arian S. Cartaya è Rich Santos; Matilda Legault è Susie Malkin; Clara Stack è Lily Bainbridge; Mikkal Karim-Fidler è Teddy Uris.
I personaggi di IT: Welcome to Derry
The New Losers Club (I Perdenti): Un gruppo di studenti della Derry Junior High che si unisce per indagare sulla misteriosa scomparsa del loro amico Matty, rapito da IT.
The Patty Cakes: Il soprannome del gruppo di amiche popolari composto da Patty, Elaine, Rhonda e Marge. Lily ne faceva parte prima di trascorrere l’estate in riabilitazione.
Matty Clements: Ragazzo di 12 anni vittima di bullismo a causa della sua psoriasi, scompare misteriosamente, spingendo i suoi amici a cercare di risolvere il caso.
Will Hanlon: Figlio di Leroy Hanlon, dieci anni, è incredibilmente intelligente e maturo per la sua età. Stringe un legame profondo con Ronnie, con cui condivide l’esperienza di essere studenti neri alla Derry Junior High.
Rich: Socialmente impacciato ma adorabile, si autodefinisce il migliore amico di Will. Vive il conflitto tra le sue origini cubano-americane e sviluppa una cotta per Marge.
Lilly Bainbridge: Tredicenne emotivamente intensa e molto sensibile, un tempo faceva parte delle Patty Cakes. Dopo la morte del padre, è stata ricoverata all’ospedale psichiatrico Juniper Hill e poi emarginata dal gruppo.
Marge Truman: Migliore amica di Lilly e membro delle Patty Cakes. È divisa tra il desiderio di mantenere l’amicizia con Lilly e quello di essere accettata dalle ragazze popolari.
Veronica “Ronnie” Grogan: Tredicenne figlia di Hank Grogan, la cui madre è morta durante il parto. È molto legata al padre, che diventa sospettato in un caso di omicidio legato a IT.
IT/Pennywise: Antagonista mutaforma del franchise, Pennywise è un’entità demoniaca che si nasconde nell’ombra di Derry, Maine. Manipola le sue vittime attraverso la paura e si presenta con un volto inquietante sotto il trucco da clown. Può trasformarsi in qualsiasi essere umano, animale o oggetto, con l’obiettivo di nutrirsi degli esseri umani, in particolare dei bambini. Si nutre delle paure più profonde delle persone.
Hank Grogan: Vedovo e padre di Ronnie, lavora come proiezionista al Cinema Capitol. Diventa sospettato per l’omicidio di diversi bambini da parte di IT.
Rose: Donna affascinante sulla sessantina, è una voce importante della comunità indigena Indian Marsh di Derry. Gestisce un negozio dell’usato nel centro città e si riavvicina al generale Shaw, un amico d’infanzia.
Taniel: Nipote di Rose, è il leader della tribù Shokopiwah.
Generale Francis Shaw: Massima autorità della base aerea di Derry, esercita un grande potere sui suoi uomini. È interessato a sfruttare i poteri di IT per i propri fini politici. Recluta Leroy e Dick per aiutarlo a catturare IT.
Leroy Hanlon: Pilota eroico e rispettato, si trasferisce a Derry con il figlio Will e la moglie Charlotte. Subisce forti discriminazioni razziali come uomo nero nella base aerea. Il suo coraggio attira l’attenzione di Shaw, che lo coinvolge nel piano per trovare IT.
Dick Hallorann: Aviatore con un’abilità telepatica chiamata “the shining”, viene anch’egli reclutato da Shaw per usare i suoi poteri nella ricerca di IT.
Produzione, sviluppo e scrittura
La serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata da Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Andy Muschietti e Barbara Muschietti (qui con la loro casa di produzione Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi. Fuchs, che ha anche scritto la sceneggiatura del primo episodio, e Kane sono gli showrunner del progetto.