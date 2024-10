Juror #2, il trailer del film di Clint Eastwood con Nicholas Hoult

Il trailer di Giurato numero 2, il nuovo film drammatico di Clint Eastwood, mostra il protagonista Justin Kemp, interpretato da Nicholas Hoult. Nel filmato, il padre di famiglia guida nella notte e colpisce, forse, un cervo. Un anno dopo, “mentre presta servizio come giurato in un processo per omicidio, si trova alle prese con un serio dilemma morale... uno che potrebbe usare per influenzare il verdetto della giuria e potenzialmente condannare – o liberare – il killer accusato”. Il cast include anche Toni Collette (Mickey 17 e Il sesto senso), il vincitore del premio Oscar J.K. Simmons (Whiplash), Chris Messina (Air – La storia del grande salto e Based on a True Story), Gabriel Basso (The Night Agent), Zoey Deutch (The Politician e Zombieland – Doppio colpo), Cedric Yarbrough (Unfrosted – Storia di uno snack americano), Leslie Bibb (Palm Royale e Tag), Kiefer Sutherland (Designated Survivor e 24), Amy Aquino (Bosch) e Adrienne C. Moore (Orange Is the New Black). Il film uscirà nelle sale italiane il 14 novembre.