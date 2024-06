ShorTS International Film Festival di Trieste, al via la 25a edizione

Nel capoluogo del FRiuli dal 28 giugno al 6 luglio la manifestazione cinematografica dedicata al cinema breve. Ecco il programma

Trieste si prepara ad accogliere la 25a edizione dello ShorTS International Film Festival, l'importante rassegna dedicata al cinema breve diretta da Maurizio di Rienzo, che si terrà da oggi 28 giugno e fino al 6 luglio 2024.

Premi e ospiti d'eccezione per il festival del cinema breve In 9 giorni di programmazione il Festival, che si svolgerà presso il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, il Teatro Miela e la Sala Xenia, proporrà 117 opere distribuite nelle 7 sezioni di Concorso: la storica Maremetraggio con 45 corti da 43 Paesi; ShorTS Express con 23; Eco-ShorTS e Italia in ShorTS con 11 ciascuna; 20 i corti per la binaria Shorter Kids'n'Teens con selezionatori e giurati tra gli 8 e i 15 anni; 7 le storie di ShorTS Immersive da esplorare con specifici visori personalizzati, sono poi 3 i cortometraggio-evento fuori concorso. Anche quest'anno si è svolto pre-festival lo ShorTS Development & Pitching Training di istruzione per sceneggiatori e registi di 8 progetti internazionali su come presentarli in mercati e festival, con i vincitori che saranno presenti a Trieste. È competitiva anche l'ampliata ShorTS Comics Marathon, staffetta di tavole legate al cinema che sta impegnando ben 70 disegnatori cinefili. L'annuale focus è incentrato sul cinema breve turco, di cui a chiusura del Festival si mostreranno 5 recenti corti, mentre la prestigiosa selezione EFA (European Film Accademy) stavolta consta di 5 opere molto premiate nel 2023.

Presenze di rilievo a ShorTS IFF 2024 che evidenzierà i meriti di alcuni protagonisti italiani del cinema, attraverso premi, masterclass e proiezioni: Premio Cinema dell’Anima all’animatore poetico Simone Massi, Cinema del Presente a Damiano e Fabio D'Innocenzo, il Premio Prospettiva a Carlotta Gamba; Interpreti del Presente Isabella Ragonese e Michele Riondino. Ritorna la sezione Campolungo che guarda al crescente percorso di Laura Samani fra cortometraggio e film. In programma anche panel, workshop, approfondimenti.

GLI OSPITI E I PREMI Venerdì 28 giugno alle ore 21 al Giardino Pubblico si assegnerà il Premio Cinema dell'Anima a Simone Massi, regista animatore indipendente che si contraddistingue per la sua peculiare tecnica drammaturgico-espressiva. La consegna del Premio verrà preceduta da una masterclass dell'autore marchigiano punteggiata dalla proiezione di 3 dei suoi 27 cortometraggi realizzati dal 1995: Tengo la posizione, Io so chi sono e Dell’ammazzare il maiale. Dopo la masterclass sarà proiettato Invelle, primo lungometraggio di Massi presentato lo scorso anno nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia. Sabato 29 giugno alle ore 19 presso il Teatro Miela, Damiano e Fabio D'Innocenzo, autori il cui cinema si caratterizza per realismo evocativo, analisi dei meandri dell’anima, osservazione di corposissime dinamiche amicali familiari, narrazione della naturale violenza della vita, riceveranno il Premio Cinema del Presente. Nel corso della serata i D'Innocenzo, a breve in sala e in autunno su piattaforma Sky e NOW con la loro notevole serie Dostoevskij, saranno protagonisti di una masterclass aperta al pubblico incentrata sul loro percorso cinematografico, corredata da alcune sequenze dei loro film. Domenica 30 giugno, sempre alle ore 19 al Teatro Miela, si assegnerà il Premio Prospettiva - prestigioso riconoscimento che dal 2010 accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano - a Carlotta Gamba, attrice dal rilevante avvio artistico-professionale e già consapevole nel dosare luci e ombre dei suoi personaggi (dal debutto in America Latina ad Amusia, Dante e al recente Gloria! e nella già citata serie Dostoevskij); anche in questo caso la premiazione sarà preceduta da una sua masterclass. A Isabella Ragonese, interprete di magnetica e coerente duttilità, che spazia per tipologie di scelte, impatta per naturale bellezza scenica e cinematografica - in questo campo ha ottenuto in soli 26 film ben 5 candidature ai Nastri d’Argento e 4 ai David di Donatello, e ha appena ricevuto da protagonista il Nastro d’Argento Grandi Serie TV per il suo sfaccettato, rigoroso, tormentato ruolo nel noir carcerario Il re di Giuseppe Gagliardi -, e a Michele Riondino, interprete libero e maturo per valori umano e artistico adoperati nel suo percorso mai banale, che lo scorso autunno ha debuttato alla regia nel molto premiato ai recenti David di Donatello e Nastri d’Argento, Palazzina LAF, andranno i Premio Interprete del Presente, rispettivamente consegnati alla Ragonese mercoledì 3 luglio (ore 19, Teatro Miela) e a Riondino venerdì 5 luglio (ore 20, Teatro Miela), entrambi protagonisti di una masterclass aperta al pubblico.

LE SEZIONI DELLO SHORTS IFF 45 sono i corti internazionali in concorso nella sezione Maremetraggio, che offriranno un'ampia e eterogenea panoramica sulla vitalità di questo linguaggio cinematografico. A decretare l'opera vincitrice, a cui sarà assegnato il Premio Estenergy/Gruppo Hera consistente in 4.000 euro, sarà la giuria composta dal regista turco Ramazan Kılıç, la produttrice croata Inja Korać e dal regista italiano Luca Sorgato. Altri riconoscimenti previsti: il Premio del pubblico e il Premio Shorts TV votato dalla giuria coordinata da Simon Young (buyer). La sezione ShorTS Express presenterà 23 corti della durata massima di 5' provenienti da vari Paesi che concorreranno al Premio del pubblico di 1.000 euro; in Eco-ShorTS saranno 11 i corti a tematica ambientale, che si contenderanno il Premio del pubblico di 1.000 euro; Italia in ShorTS con 11 corti Made in Italy in gara per il Premio Bazzara Caffè di 2.000 euro votato dal pubblico e al Premio AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) al miglior montaggio. Inoltre i 65 cortometraggi in anteprima italiana in queste quattro sezioni concorreranno per il Premio Mymovies.it votato dagli spettatori che li visioneranno sulla piattaforma MYmovies ONE. Le sezioni Maremetraggio, ShorTS Express, Eco-ShorTS, Italia in ShorTS sono a cura di Massimiliano Nardulli.

Per i più piccoli Totalmente dedicata ai bambini e ragazzi la sezione Shorter Kids'n'Teens, sorta di “festival nel festival”, che con i suoi 20 cortometraggi punta a fare conoscere linguaggi e tecniche del cinema breve a giovanissimi delle scuole primarie (“Kids”, 6 - 10 anni) e secondarie (“Teens” 11 - 15 anni) di I grado di Trieste e Gorizia, preselezionati in un corso di approccio al cinema, che martedì 2 e mercoledì 3 (ore 16.30, Teatro Miela) decreteranno i vincitori delle rispettive categorie. In palio il Premio Shorter Kids, il Premio Shorter Teens e il Premio Mymovies.it alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico. Nella stessa sezione si presenta il contest Share The Future in collaborazione con EstEnergy - Gruppo Hera, che premierà con un iPad di ultima generazione l'immagine che più rappresenta la sostenibilità ambientale, mentre i primi 5 elaborati più votati parteciperanno ad un workshop dedicato al fumetto. La sezione Shorter Kids'n'Teens è a cura di Manuela Morana.