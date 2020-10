8/8

Sempre in anteprima italiana anche Yummy di Lars Damoiseaux, un film consigliatissimo agli amanti del gore e dello splatter. Michael e la sua prosperosa fidanzata partono per una “vacanza di chirurgia plastica” e si ritrovano in un fatiscente ospedale dell'Europa dell'Est. Qui Michael trova una donna legata a un letto, completamente nuda salvo per una museruola. Volendo aiutarla, la libera E, in cambio, lei cerca di mangiarlo. Questo dà il via a un’epidemia zombi, e scatena l’inferno.