100 anni dalla morte dello scrittore Franz Kafka: 5 libri da leggere

Lo stile “kafkiano”

Kafka, considerato tra i maestri del modernismo, aveva uno stile tutto suo, uno stile poi definito “kafkiano”, per richiamare l’atmosfera tipica dei suoi racconti che rispecchiavano le sue angosce e contraddizioni profonde. La sua capacità di esplorare tematiche come l'alienazione, l'assurdità dell'esistenza e il senso di colpa lo ha reso un autore immortale nel panorama letterario mondiale. In oltre vent'anni di scrittura, Kafka vide pochissimi dei suoi scritti pubblicati: solo alcuni racconti, come “La metamorfosi”, furono accolti dalle riviste. Non terminò nessuno dei suoi capolavori, tra cui, per esempio “Il processo” e “Amerika”, quasi a suggerire che la mancanza di una conclusione fosse in sé una sorta di finale aperto. Prima di morire, bruciò molti dei suoi scritti e chiese al suo amico Max Brod di distruggere il resto dopo la sua morte. Tuttavia, riconoscendo il valore delle opere di Kafka e spinto dall'amicizia, Brod decise, fortunatamente, di ignorare questa richiesta.