"Lo scrittore diventato aggettivo": Giorgio Fontana racconta Kafka

Cento anni fa moriva uno dei più grandi autori europei di tutti i tempi. In “Un mondo di verità” Giorgio Fontana ne rilegge l’opera, provando a scrostare la patina di stereotipi che vi si è depositata sopra. L’intervista durante “Incipit”, la rubrica di libri di Sky TG24

“Inquieto, angoscioso, desolante, paradossale, allucinante, assurdo”. A pochi scrittori è stato riservato il privilegio di diventare anche un aggettivo e uno di quei pochi è Franz Kafka. Basterebbe già questo per capirne la centralità, ma evidentemente non basta. Anche perché sopra quell’aggettivo, kafkiano appunto, si è da tempo depositata una patina ormai densa e resistente. A cento anni dalla scomparsa del grande scrittore boemo, Giorgio Fontana ha provato ora a scrostarla in “Kafka. Un mondo di verità” (Sellerio, pp. 304, 14 euro).

“Tutti quegli aggettivi proposti come sinonimi catturano solo una parte delle sue opere - spiega Fontana, durante ‘Incipit’, la rubrica di libri di Sky TG24 - E del resto, come ha notato Giuseppe Pontiggia, l'uso di kafkiano denota la quasi totale assenza di un rapporto e di una conoscenza diretta di questo grande autore”.

Da qui, dice sempre Fontana in questa intervista, “è nato il primo obiettivo che mi sono posto con questo libro: ritornare alla parola viva di Kafka, alla sua prosa, per cercare di evitare i luoghi comuni e i cliché che si sono accumulati attorno a questo aggettivo, usato ormai per qualunque qualunque fatto di cronaca che abbia solo la parvenza di un po’ di complicazioni burocratiche”.

“Ma Kafka - nota sempre Fontana - evidentemente è tanto, tanto altro. Nessuno più di lui ha spinto fino all'estremo l'idea che la scrittura sia una vocazione alla verità. E l'esattezza, il nitore, lo scrupolo che ritroviamo nella sua lingua non sono altro che gli aspetti del suo rapporto veramente religioso con la parola”.

