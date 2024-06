2/14 ©Ansa

Franz è il biopic a cui sta lavorando Agnieszka Holland. La regista polacca, candidata all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale con Europa Europa, a Cannes ha ribadito come Kafka sia un idolo pop: “Franz Kafka è per me la giovinezza, Praga senza i turisti, i miei studi da ragazza. È un vero eroe pop, i giovani di oggi possono capirlo molto meglio che in passato. Per questo abbiamo deciso di farlo rivivere in un film che non sarà un santino. Kafka è eroe e antieroe. Ma i suoi incubi sono una terribile anticipazione del nostro passato e presente”

