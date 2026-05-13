Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta

La star statunitense-britannica ha annunciato di essere diventata madre per la terza volta, condividendo con entusiasmo e commozione la nascita del suo nuovo bambino. L’attrice quarantaquattrenne (già madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con l’ex compagno Tom Sturridge), ha dato il benvenuto al suo secondo figlio assieme al compagno Oli Green, ventinovenne

La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista concessa a E! News, durante la quale Sienna Miller ha raccontato con trasporto i primi momenti di questa nuova esperienza.

La star statunitense-britannica ha annunciato di essere diventata madre per la terza volta, condividendo con entusiasmo e commozione la nascita del suo nuovo bambino. L’attrice quarantaquattrenne, già madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con l’ex compagno Tom Sturridge, ha dato il benvenuto al suo secondo figlio insieme al compagno Oli Green, ventinovenne.

Dopo aver reso pubblica la gravidanza nel dicembre scorso, apparendo sul red carpet dei Fashion Awards 2025, Sienna Miller ha ora confermato l’arrivo del bambino. Con parole cariche di emozione, l’attrice ha dichiarato: “È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto accanto. Per l’emozione quasi non riesco a mettere insieme delle frasi. Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bebè”.

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Già nel 2023, quando aspettava il suo primo figlio con Oli Green all’età di 41 anni, l’attrice era stata bersaglio di commenti ostili, venendo definita “un’irresponsabile”, mentre la bambina in arrivo era stata descritta da alcuni detrattori come una “poverina”. A queste critiche, Sienna Miller aveva replicato denunciando la persistenza di modelli culturali misogini e patriarcali: “Credo che le persone siano maggiormente a proprio agio con un modo di vivere che esiste da moltissimi anni ma che è misogino e patriarcale. Si critica il fatto che sia una donna ad avere una relazione con un uomo più giovane oppure il fatto che sia rimasta incinta a 40 anni. Ci sono dei doppi standard, e le persone nemmeno si pongono il problema. È tutto molto banale”.

“Quando arrivi ai 40 anni pensi: “So più o meno chi sono. Non me ne frega niente di quello che pensano gli altri”, aveva affermato, sottolineando come la società continui a riservare alle donne una narrazione differente rispetto agli uomini, anche in ambito genitoriale. Sienna Miller ha infatti evidenziato l’incoerenza di una cultura che non stigmatizza uomini che diventano padri in età avanzata, mentre tende a giudicare severamente le donne nella stessa condizione.

Durante la gravidanza, Sienna Miller non è rimasta immune agli attacchi di chi ha criticato la sua maternità a 44 anni. Tuttavia, l’attrice ha affrontato con fermezza tali giudizi, ribadendo una posizione già espressa in passato sul tema dell’età e delle disparità di trattamento tra uomini e donne.

Una relazione che ha sfidato stereotipi e aspettative

Nel corso degli ultimi anni, Sienna Miller ha parlato apertamente anche dei pregiudizi legati alla sua relazione con Oli Green, più giovane di lei di quindici anni. Lo scorso marzo, riflettendo su questo aspetto, aveva osservato: “Le relazioni tra donne più mature e uomini più giovani ancora oggi sono più idealizzate come fantasie che viste come normali. Mi piacerebbe che smettessero di essere trattate in questo modo”.

La storia tra Sienna Miller e Oli Green ha avuto inizio nel 2021, ma inizialmente l’attrice non immaginava che il rapporto potesse assumere un’importanza così profonda. In un’intervista rilasciata a Harper’s Bazaar, Sienna Miller aveva ammesso: “Non mi aspettavo di prenderlo sul serio e invece, piuttosto rapidamente, me ne sono innamorata”.

Con sincera ironia, aveva inoltre ricordato i suoi primi pensieri sulla differenza d’età: “All’epoca non cercavo affatto un fidanzato più giovane. Anzi pensavo: “Cavolo, perché sei così giovane? È una cosa fastidiosa””.