Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fashion Awards 2025, i look sul red carpet, da Lily Allen a Sienna Miller col pancione

Spettacolo fotogallery
16 foto
©Getty

Gli Oscar della Moda britannici sono stati l'occasione per i designer di sfilare davanti ai fotografi con le loro muse, indossatrici speciali delle loro creazioni. Jonathan Anderson, direttore creativo di Dior e del brand JW Anderson, è per la terza volta Designer dell'anno ma tra i premiati c'è anche Brunello Cucinelli. Ecco una carrellata di foto degli ospiti presenti alla serata evento alla Royal Albert Hall di Londra

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Fashion Awards, sul red carpet anche Sienna Miller col pancione. FOTO

Spettacolo

Gli Oscar della Moda britannici sono stati l'occasione per i designer di sfilare davanti ai...

16 foto

OH. WHAT. FUN., chi c’è nel cast del film con Michelle Pfeiffer. FOTO

Cinema

Il 3 dicembre esce su Amazon Prime Video la pellicola tratta dall'omonimo racconto di Chandler...

15 foto
OH. WHAT. FUN.

10 film simili da vedere se ti è piaciuto È colpa mia?

Cinema

Chiunque abbia amato la trilogia Culpables di Mercedes Ron e gli adattamenti cinematografici (È...

15 foto

Film che sono dei classici di Natale anche se non dovrebbero. FOTO

Cinema

La storia del grande schermo è piena di classici natalizi che in realtà non nascono affatto come...

15 foto

Sandokan torna in tv da stasera, il cast della serie tv con Can Yaman

Serie TV

Da stasera, lunedì 1° dicembre 2025, Sandokan torna in tv con la serie evento internazionale in...

15 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    The Nameless Ballad, il nuovo horror di Federico Zampaglione

    Cinema

    Sono iniziate a Fara in Sabina le riprese di The Nameless Ballad, il nuovo film horror di...

    Maxton Hall 3, fine delle riprese e prime foto dal set: cosa sapere

    Serie TV

    Prime Video ha annunciato di aver completato l'ultima stagione del teen drama tratto dalla...

    Subsonica, annunciati 4 concerti per festeggiare 30 anni di carriera

    Musica

    Cieli su Torino 96-26 sarà una grande festa per celebrare trent’anni di carriera. Annunciati...