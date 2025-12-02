Fashion Awards, sul red carpet anche Sienna Miller col pancione. FOTO

1/16 ©Getty

Cate Blanchett ha un rapporto privilegiato con diversi stilisti e per i Fashion Awards 2025, che sono stati assegnati a Londra lunedì 1° dicembre, ha omaggiato il talento di Sarah Burton, direttrice creativa di Givenchy, a cui è andato il British Womenswear Designer of the Year. La stilista e l'attrice, sua musa, elegantissima con l'abito nero di seta, hanno posato assieme per i fotografi all'ingresso alla Royal Abert Hall, sede della notte di gala.

