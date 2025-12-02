Fashion Awards, sul red carpet anche Sienna Miller col pancione. FOTO

Fashion Awards 2025, i look sul red carpet, da Lily Allen a Sienna Miller col pancione
Gli Oscar della Moda britannici sono stati l'occasione per i designer di sfilare davanti ai fotografi con le loro muse, indossatrici speciali delle loro creazioni. Jonathan Anderson, direttore creativo di Dior e del brand JW Anderson, è per la terza volta Designer dell'anno ma tra i premiati c'è anche Brunello Cucinelli. Ecco una carrellata di foto degli ospiti presenti alla serata evento alla Royal Albert Hall di Londra
A cura di Vittoria Romagnuolo