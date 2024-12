Fashion Awards 2024, i look delle star sul red carpet a Londra

3/15 ©IPA/Fotogramma

Julia Fox si è lasciata ispirare dallo stile ottocentesco che si respira nelle sale della Royal Albert Hall per il suo look Couture firmato Dilara Findikoglu, un dress aderentissimo caratterizzato da corsetto steccato con fiocchi e dettagli in merletto pesante. Stile Regency rivisitato in chiave Fox, si potrebbe dire. L'attrice e modella non rinuncia alle trasparenze ardite nemmeno in questa occasione



