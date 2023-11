Rita Ora, la Night Collection per le feste per Primark

Il nuovo drop, che fa parte di una collaborazione continuativa tra la popstar e il colosso di abbigliamento irlandese, comprende centosei pezzi, tutti accessibili e perfetti per i party look da indossare da adesso fino alla fine dell'anno

Stampa animalier, trasparenze, tanto nero e tantissimo scintillio per brillare di giorno e di sera durante la stagione delle feste che sta per iniziare. Rita Ora ha costruito insieme a Primark il guardaroba di stagione dei sogni per chi, come lei, è ossessionato dallo stile. La sua Night Collection, già disponibile al pubblico globale, è destinata ad andare presto sold out. Del resto, come potrebbe andare diversamente visto che i look rispecchiano fedelmente l'idea della moda della popstar che è anche una fashion icon con pochi rivali?

Metallo, pelliccia e cristalli. Lo stile delle feste

Rita Ora è più che emozionata nel presentare al pubblico e ai suoi fan il nuovo capitolo della sua collaborazione con Primark che è iniziata ufficialmente lo scorso settembre.

La collezione, che arriva negli store Primark giusto in tempo per le vacanze, è un compendio in versione accessibile di ciò che la cantante indosserebbe per uscire la sera o per essere cool senza sforzo di giorno.

Progettata da lei stessa con l'aiuto della stylist Pippa Atkinson e da Jawara Alleyne, designer emergente noto alla scena della Fashion Week londinese, Night Collection offre una ampia scelta di pezzi combinabili tra loro, validi per tutte le stagioni, che strizzano l'occhio alle maggiori tendenze del panorama globale.

Ci sono abiti corti di tessuto leggero rossi, da indossare per le cene natalizie e jeans tempestati di strass per scatenarsi nei club e alle feste di fine anno e poi top drappeggiati in mesh che scoprono l'addome, bijoux in metallo brunito dal design accattivante, blazer gessati e cappotti in faux fur. Non mancano, ovviamente, gli stivali col tacco e quelli luccicanti, ma i pezzi forti sono senz'altro le gonne midi con design di rouches asimmetriche e gli abiti dalla finitura metal, del tutto simili a quelli che Rita Ora sfoggia nei suoi apprezzatissimi post su Instagram.

Sul social di Meta ci sono gli scatti della campagna fotografica da lei realizzata per Primark perché, come già è accaduto per il drop dello scorso settembre, è lei la prima ad indossare la collezione che, afferma, racchiude tutto ciò che lei ama della moda. leggi anche Moda, Kendall Jenner si veste da albero di Natale per Jacquemus

Lo stile di Rita Ora (adesso da Primark) Rita Ora ha raccontato di aver compiuto i suoi primi esperimenti di stile da ragazzina grazie a Primark, lo store dove poteva acquistare i capi dei suoi sogni senza spendere una fortuna.

Le sue collezioni per il colosso dell'abbigliamento irlandese, infatti, hanno prezzi contenuti, col capo più costoso (un cappotto lungo in lana con la cintura in vita) che non supera i sessantacinque euro.

Le sue creazioni, ha dichiarato, sono fatte per durare e ciò vale soprattutto per i pezzi da cui lei non si separa proprio mai come quelli in denim. Ci sono voluti quasi due anni affinché la collaborazione arrivasse sul mercato. Rita Ora voleva che tutto fosse perfetto e che ogni pezzo rispecchiasse fedelmente la sua idea dello stile per dare ai suoi fan niente meno di ciò che si aspettavano.

Oltre ad essere una talentuosa artista, Ora è famosa tra gli osservatori di moda per essere una delle meglio vestite dello showbiz. Seducente ed ultra femminile, la trentaduenne sceglie sempre look in grado di valorizzare la sua silhouette. Solo su Instagram è seguita da oltre sedici milioni di follower che non si lasciano sfuggire i suoi post per prendere ispirazione per ogni cosa, dall'abbigliamento al makeup, alle acconciature.



