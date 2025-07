Ghali, la possibile scaletta del concerto a Barletta

Archiviato lo show in Puglia, il rapper porterà la sua musica in molte altre città italiane: Baia Domizia, Catania, Roccella Jonica, Olbia, Campobasso e San Benedetto del Tronto. Il 20 settembre l’artista concluderà il tour con lo show GRAN TEATRO GHALI in programma a Milano Fiera

ghali a barletta, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo show all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma, Ghali approderà in Puglia per il concerto in programma al Fossato del Castello, questo l’indirizzo: piazza Castello, 76121, Barletta. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Attualmente l’artista (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 31 maggio a Cortona:

Habibi

Ninna nanna

Walo

Wily wily

Paprika

Vida

Boogieman

Wallah

Marijuana

Bayna

Ricchi dentro

22:22

Boulevard

Sempre me

Barcellona

Fortuna

Casa mia

Cara Italia

Dende

Good Times

Happy Days

Chill

Niente panico