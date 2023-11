Moda, Kendall Jenner si veste da albero di Natale per Jacquemus

La top model statunitense è stata richiamata sul set dal marchio francese per la campagna di Guirlande, la collezione dedicata a capi, accessori e oggetti pensati per la stagione delle feste, già disponibile all'acquisto. Gli scatti in cui la ventottenne mostra parti del suo corpo nudo fanno (nuovamente) discutere il pubblico dei social



Non è mai troppo presto per occuparsi del Natale nel mondo della moda dove le campagne per la Holiday Season sono ideate e costruite con largo anticipo (per non parlare delle collezioni pensate ad hoc da acquistare e da mettere sotto l'albero fin da ora).

Mentre i dubbiosi si interrogano su quando sia giusto iniziare a decorare la casa, Simon Porte Jacquemus batte tutti sul tempo addobbando letteralmente la sua musa preferita, Kendall Jenner, per la nuova campagna della collezione Guirlande. Lo stilista francese, con la complicità della top model dalla silhouette mozzafiato, ha già conquistato internet con degli scatti che mettono insieme creazioni altamente desiderabili e lo spirito vintage che caratterizza la visione di Jacquemus, perfetto per le festività natalizie. Qualcuno però non la pensa così e trova del tutto non necessario mettere in mostra il corpo nudo della modella per reclamizzare abbigliamento e accessori. La polemica non è nuova perché aveva investito Jenner e il marchio già nel 2021.

Kendall Jenner nuda (di nuovo) per Jacquemus Simon Porte Jacquemus è un uomo innamorato della bellezza, della moda ma soprattutto della libertà, una caratteristica sempre percepibile in tutte le sue creazioni. Per niente preoccupato di scandalizzare il pubblico, lo stilista ha inserito la nudità nelle sue campagne con estrema naturalezza praticamente da sempre.

Uomini e donne nudi comparivano in una delle più famose, quella dell'Autunno/Inverno 2017-18 che inneggiava all'amore assoluto attraverso uno scatto d'autore, di David Luraschi, senza mostrare i volti dei protagonisti.

Per Jacquemus non ha importanza mostrare un corpo maschile o femminile perché per lui la nudità è un fattore estetico, non ha nulla a che vedere con la strumentalizzazione del corpo.

Non la pensarono così, però, i commentatori della campagna con Kendall Jenner della stagione 2021, che ritraeva la modella nuda con addosso solo i sandali, le calze e una borsa, aggrappata a un filo simile a un palo da pole dance. Forse quegli utenti sono gli stessi che oggi sottolineano che in questa campagna, con Jenner con le lunghe gambe avvolte da lucine colorate, ci sia davvero poco di natalizio. Nessun dubbio che in casa Jacquemus non manchi uno spiccato senso del marketing. Questa volta il fondatore del brand ha voluto dire forte e chiaro come la pensa e se in una prima immagine compariva solo un festone, nella seconda non si è fatto scrupolo di fotografare il lato B della top model in maniera ravvicinata per avviare il conto alla rovescia per l'acquisto della sua collezione che, c'è da starne certi, finirà sold out nel giro di poco. leggi anche Kendall Jenner in latex rosso nel nuovo spot dei gioielli Messika

La collezione Guirlande dal tocco vintage

Nelle foto di Drew Vickers, accompagnate dalla voce di Brenda Lee e della sua amatissima Rockin' Around the Christmas Tree, Kendall Jenner indossa cappotti a vestaglia col collo in pelliccia, completini con top e gonne formato mini, sandali con le fibbie di strass perfetti per i look dei party di Natale e maglioncini dall'attitude sportiva con dettagli silver che faranno impazzire chi è già alla ricerca degli outfit da indossare da qui alla fine dell'anno.

I patiti di shopping saranno felici di sapere che la collezione Guirlande, concepita per rendere più scintillanti le feste, è già in vendita anche online.

Oro e argento abbondano per gli accessori tra cui spiccano le borsette Chiquito e Bambino, bestseller del marchio. Dorati anche gli orecchini, i bangles e i tacchi a stiletto dei sandali dal design esclusivo, alcuni foderati di pelo e pelliccia (la stessa dei cappotti). Impossibile non lasciarsi conquistare dalla palette tradizionalmente natalizia (bianco, rosso, verde, sabbia) e dalle atmosfere d'epoca che richiamano i ricordi delle feste in famiglia dei clienti pazzi di Jacquemus - i Millennials e la Gen Z. In questo senso, la mossa più furba del marchio non è affatto il corpo nudo della Jenner quanto l'averla resa una nuova Kevin McCallister alle prese con la fantasia fanciullesca di usare gli sci sulla scala di casa, proprio come avrebbe fatto il protagonista di Mamma, ho perso l'aereo.

Anche questa volta Simon Porte Jacquemus non ha resistito dal prendere ispirazione dai mitici anni Novanta, l'universo temporale a cui fa riferimento in ogni sua collezione. L'idea di richiamare il cult di Natale per eccellenza farà sicuramente passare in secondo piano ogni altra considerazione sulla campagna. Del resto, siamo pronti a scommettere che in questo momento c'è già chi sta pianificando un rewatch del film con Macaulay Culkin per dare il benvenuto alla stagione delle feste. vedi anche Mamma ho perso l'aereo, Catherine O'Hara rifà una scena del film

