Moda, Moncler x Roc Nation è la nuova collezione firmata da Jay-Z

Il marchio di Remo Ruffini e l'icona della musica globale hanno lanciato il nuovo capitolo della collaborazione che rientra nell'universo di Moncler Genius. I dettagli della capsule in vendita online e in store selezionati

Dopo un primo incontro lo scorso febbraio nell'ambito dell'appuntamento The Art of Genius durante la London Fashion Week, arriva sul mercato la collezione Moncler x Roc Nation, una capsule firmata da Jay-Z e contraddistinta dal gusto inconfondibile dell'artista statunitense.

Le creazioni dallo stile unico, modulari e combinabili, sono un invito alla libertà e alla creatività che contraddistingue la produzione del poliedrico rapper. I capi sono disponibili dal 24 gennaio online e in store selezionati Moncler.

La collezione nel dettaglio, urban e glam Moda e musica insieme in una collaborazione che sfocia in una serie di creazioni ambite come opere d'arte. L'incontro tra Moncler e Roc Nation, l'etichetta di Jay-Z i cui progetti si estendono ben oltre l'ambito musicale, si inserisce totalmente nella più ampia operazione Genius, fiore all'occhiello di Moncler, marchio che ha il suo posto specifico nell'outerwear per la montagna, ormai di tendenza ovunque, a cominciare dalla città.

Profuma di metropoli e del potente miscuglio di cultura contemporanea che si respira nei grandi centri urbani, la nuova capsule di Moncler Genius. Jay-Z vi ha infuso l'essenza della sua New York, o meglio, di Brooklyn, il quartiere in cui è cresciuto.

I capi sono combinabili e modulari e possono essere indossati e mescolati per creare styling sempre differenti, secondo una modus operandi che ha molto del processo di produzione musicale. Alcuni sono concretamente trasformabili e sono stati concepiti come reversibili.

C'è il bianco, il nero, una sfumatura tra il sabbia e il verde kaki. I dettagli dei capi dalle forme arrotondate e dai volumi sofisticati sono sorprendenti: dagli strass che impreziosiscono il retro di una giacca con la scritta: “It’s not rocket science”, alla texture coccodrillo di un giubbotto puffer con logo in vista sulle maniche. vedi anche Milano Fashion Week, gli ospiti dell'evento Moncler x Pharrell William

Il film che rappresenta il concetto di Genius Le cime dei grattacieli di New York si fondono con le cime innevate - per le quali sono più che adatti i capi Moncler - all'interno di un video che accompagna il lancio della collezione firmato da Páraic e Kevin McGloughlin. La clip, che traduce in immagini lo speciale incrocio tra arte, musica, moda e stile, segue la scia di The Art of All, primo contributo del sodalizio tra il rapper e Moncler dello scorso anno.

La scalata urbana e metropolitana si snoda attraverso immagini suggestive e conduce al messaggio che sottende il tutto: “Genius is everywhere”. Ogni creazione, anche quelle di tessuto, è veicolo di espressione della propria personalità. Per i creativi di Roc Nation la libertà è possibilità di mettere insieme i vari ambiti dell'esperienza umana affinché ciascuno trovi la sua voce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Moncler (@moncler) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie