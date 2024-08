Ed Westwick, Chuck Bass di Gossip Girl, si è sposato in Cilento

I due attori si sono conosciuti nel 2021, durante un evento organizzato da Aston Martin a Silverstone. Lo scorso gennaio, nel corso di una vacanza in Svizzera, Ed ha chiesto ad Amy di sposarlo. Così, un anno dopo, nella splendida cornice del Castello di Rocca Cilento sono andate in scena le nozze

Ed Westwick ha sposato per la seconda volta Amy Jackson, dopo l'intima cerimonia civile tenutasi il 9 agosto al The Connaught Hotel di Londra. I due attori, a bordo di un jet privato, sono volati in Italia. E, qui, hanno festeggiato in grande stile.

Ed Westwick e Amy Jackson, i festeggiamenti pre-nozze

Ed Westwick e Amy Jackson, alle loro nozze italiane, hanno invitato 220 ospiti, provenienti dagli Stati Uniti, dall'India e da varie parti d'Europa. Per tre giorni, insieme a loro, hanno festeggiato sulla Costiera Amalfitana. Un luogo che l'attrice e modella ha definito perfetto per un matrimonio, per via del suo "romanticismo senza tempo e del fascino vintage". "Volevamo un luogo che non fosse solo naturalmente bello, circondato dal mare, dalle colline e dai vigneti, ma anche unico", ha spiegato. La scelta è ricaduta sulla Costiera e, in particolare, su Castello di Rocca Cilento, un piccolo borgo del comune di Lustra, che conta 60 abitanti e che si trova arroccato sull'antica via che collegava Paestum a Velia.

I festeggiamenti sono cominciati venerdì 23 agosto con una crociera al tramonto sulla Motonave Patrizia. "Abbiamo navigato lungo la costa di Ravello, Positano e Sorrento, poi abbiamo gettato l'ancora a Capri per un tuffo in mare, mentre il sole tramontava dietro i Faraglioni", ha raccontato a PEOPLE Amy Jackson.

Hanno sorseggiato Bellini, gli invitati della coppia, e hanno gustato un menù ispirato alla cucina napoletana, supervisionato dallo chef stellato Salvatore Iazzetta del Ristorante Rear di Napoli (ma c'era anche del sushi preparato a bordo da Vero Omakas). Il menù di Iazzetta comprendeva zucchine alla scapece e melanzane a funghetto, frittelle di pasta e arancini fritti, risotto agli agrumi e ravioli con cacioricotta. Per dessert, frutta fresca e delizia al limone.

Sabato 24 la coppia, che ha ingaggiato l'agenzia di wedding planning Bianco Bouquet e il servizio di concierge Elite Villas, ha poi celebrato la cerimonia nello storico Castello di Rocca, incastonato tra le colline e con una vista mozzafiato sul mare. Ed Westwick ha indossato un completo Giorgio Armani, Amy Jackson era in Alberta Ferretti.

Con l'aiuto di Federica Sottili di The Blonde Flower, i due sposi hanno allestito la location del XVI secolo con composizioni floreali e piante. "Ci siamo trasferiti di recente in una nuova casa nella campagna britannica: il nostro giardino ci regala tanta felicità e pace. Volevamo ricreare quella sensazione di giardino incantato per le nostre nozze", ha spiegato Jackson, sottolineando di aver scelto per delimitare la navata fiori di ciliegio e rose bianche.