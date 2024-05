Dulcis in fundo... hanno vinto i più forti: Damiano e Massimiliano Carrara. La coppia de I Pasticcieri arriva per prima alla maestosa rocca di Sigiriya e porta a casa l'ambita vittoria. Ecco cosa ci hanno raccontato davanti ai microfoni di Sky Tg24

Nella finalissima alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka, i fratelli più determinati di sempre sono i primi a saltare sul tappeto rosso raggiungendo l'ambito traguardo: Damiano e Massimiliano Carrara , la coppia de I Pasticcieri , sono i trionfatori di Pechino Express . I due sono stati incoronati nell’episodio finale dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia condotto come sempre da Costantino Della Gherardesca con il suo inviato speciale Fru . Al secondo posto, la coppia Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, terze Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

"pechino express: il viaggio nel viaggio"

Negli ultimi metri dell'adrenalinica sfida di Pechino Express, tra un incantatore di serpenti e dei ballerini di Naga Dance vestiti con abiti tradizionali, i due fratelli lucchesi diventati star della pasticceria in America sono arrivati nuovamente per primi, a conferma di quello che in molte occasioni, in questo viaggio lungo dieci settimane seguendo la Rotta del Dragone, è stato un vero dominio. "E' stata la cosa più bella che potessimo fare e vivere. Ci siamo messi alla prova e ci siamo riscoperti per l'ennesima volta nella nostra unione e nella comune forza di volontà", questo il loro primo commento a caldo dopo la vittoria.



"il racconto della nostra vita"

Sono ancora emozionati I Pasticcieri ricordando ogni singola tappa davanti ai microfoni di Sky Tg24 dopo l'incoronazione: "E' stata un'emozione grandissima, ci siamo ritrovati a fare cose assurde, inimmaginabili. Nella vittoria ci speri, ma non ci credi fino a che non la vedi. Abbiamo pianto tanto, è stato bellissimo. Ti strappa il cuore, finché non lo fai, non ti rendi conto di cosa sia Pechino Express". Insomma una di quelle esperienze indimenticabili che in parte li ha anche fatti tornare bambini indietro nel tempo: "Fare un viaggio insieme è stato pazzesco, è stato il viaggio nel viaggio, il racconto della nostra vita. La nostra determinazione e la voglia di crescere e migliorare ci ha accompagnato sempre, l'uno ha supportato l'altro quando questi era giù". Si sono spesso "urlati in faccia", ma conoscendosi come le proprie tasche è stato più facile avanzare fino all'obiettivo finale. La loro carta vincente? Facile: la fratellanza".