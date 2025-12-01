Offerte Black Friday
Sandokan torna in tv da stasera, il cast della serie tv con Can Yaman. FOTO

Serie TV fotogallery
15 foto
Ufficio stampa della serie tv: Boom PR

Da stasera, lunedì 1° dicembre 2025, Sandokan torna in tv con la serie evento internazionale in quattro serate su Rai1. Scopriamo chi sono gli interpreti di questa produzione Lux Vide del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Lo show, presentato alla Festa del Cinema di Roma, è un adattamento dei romanzi di Emilio Salgari sviluppato da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri

