Sandokan torna in tv da stasera, il cast della serie tv con Can Yaman

Da stasera Sandokan torna in tv con la serie evento internazionale in quattro serate su Rai1, una produzione Lux Vide del Gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction. La regia è di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e il progetto nasce da un’idea di Luca Bernabei. La serie, presentata alla Festa del Cinema di Roma, è un adattamento dei romanzi di Emilio Salgari sviluppato da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, ed è distribuita da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Ecco il cast

Sandokan, le prime foto ufficiali del cast della serie tv, da Can Yaman a Ed Westwick