Poliziotti, killer e bande di criminali, i perfetti ingredienti per thriller ad alta tensione ambientato nelle strade di Manhattan. City of Crime (in originale, 21 Bridges) è la terzultima pellicola in cui ha recitato Chadwick Boseman, scompaso nell'estate del 2020. L'attore, anche co-produttore del film, si impegno per garantire parità salariale alla Miller. Ecco chi sono gli altri interpreti