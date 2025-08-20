WAR, Dominic West e Sienna Miller nel legal thriller Sky e HBO

Sky e HBO annunciano WAR, la nuova serie creata da George Kay (Lupin, Hijack), già confermata per due stagioni. Dominic West interpreta un magnate tecnologico e Sienna Miller la sua ex moglie, in un divorzio che diventa il caso giudiziario del secolo. Tra scandali, potere e ambizione, due dei più prestigiosi studi legali di Londra si sfidano in una battaglia senza esclusione di colpi.

Sky e HBO annunciano oggi WAR, un audace nuovo legal thriller dal creatore di Lupin e Hijack, con Dominic West (The Wire, The Crown) nei panni del magnate tecnologico Morgan Henderson e Sienna Miller (Anatomy of a Scandal, American Sniper) nel ruolo della sua ex moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval. Ambientata nella élite del mondo giudiziario londinese, la serie è stata confermata con un impegno di due stagioni da parte di Sky e HBO, a seguito di un accordo siglato da Sky.

La storia prende avvio da uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d’urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale. Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore degli Emmy e dei BAFTA George Kay (Hijack, Lupin, The Long Shadow) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), WAR è coprodotta da New Pictures (Catherine the Great, The Long Shadow) e dalla Observatory Pictures di Kay, in collaborazione con Sky e HBO. La serie segue due tra i più prestigiosi studi legali rivali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati in quello che viene definito il divorzio del secolo. Entrambe le parti sono certe di vincere. Ma mentre il caso degenera e le alleanze si incrinano, le reputazioni sono messe in discussione e ognuno gioca per vincere. Questo è solo l’inizio: l’esplosivo caso della prima stagione è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina.

il cast e la produzione

Nel cast si aggiungono anche Phoebe Fox (The Great, Task) nel ruolo di Serena Byrne e James McArdle (Playing Nice, Omicidio a Easttown) in quello di Nicholas Taylor, compagni nella vita e nel lavoro presso lo studio Taylor & Byrne; Nina Sosanya (Screw, Baby Reindeer) nei panni di “Sua Maestà” Beatrice “Queen Bea” Ubosi e Pip Torrens (Succession, The Crown) come St John Smallwood, loro controparti e acerrimi rivali allo studio Cathcarts; e Archie Reneaux (Alien: Romulus, Upgraded) nei panni dell’ambizioso avvocato Jonathan “Johnny” Warren.



George Kay è co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Hijack su Apple TV+, candidata agli Emmy. Ha inoltre creato e scritto Lupin per Netflix, nominata ai Golden Globe e ai BAFTA e vincitrice dei Critics Choice Awards. Tra i suoi lavori figurano anche le serie premiate ai BAFTA The Long Shadow e Litvinenko, oltre alla serie Netflix candidata agli International Emmy Criminal.



WAR è coprodotta da New Pictures (società del gruppo All3Media) e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO. La serie è creata, scritta e prodotta esecutivamente da George Kay, insieme alla produttrice esecutiva Willow Grylls (Des, The Missing), nominata ai Golden Globe e ai BAFTA, e al produttore esecutivo Matt Sandford (The Long Shadow), nominato ai BAFTA, per New Pictures; Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), Susan Breen (The Woman in the Wall, Bad Sisters), Andrea Dewsbury e Megan Spanjian per Sky.



La serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e su Sky e WOW in Germania, Svizzera e Austria. Andrà su HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nonché su HBO Max in Australia. Le vendite internazionali saranno curate da NBCUniversal Global TV Distribution.