WAR, Dominic West e Sienna Miller nel legal thriller Sky e HBO

Sky e HBO annunciano oggi WAR, un audace nuovo legal thriller dal creatore di Lupin e Hijack, con Dominic West (The Wire, The Crown) nei panni del magnate tecnologico Morgan Henderson e Sienna Miller (Anatomy of a Scandal, American Sniper) nel ruolo della sua ex moglie, la star del cinema internazionale Carla Duval. Ambientata nella élite del mondo giudiziario londinese, la serie è stata confermata con un impegno di due stagioni da parte di Sky e HBO, a seguito di un accordo siglato da Sky.
War, la trama della serie tv
La storia prende avvio da uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d’urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale. Creata dal candidato ai Golden Globe e vincitore degli Emmy e dei BAFTA George Kay (Hijack, Lupin, The Long Shadow) e diretta da Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), WAR è coprodotta da New Pictures (Catherine the Great, The Long Shadow) e dalla Observatory Pictures di Kay, in collaborazione con Sky e HBO. La serie segue due tra i più prestigiosi studi legali rivali di Londra – Cathcarts e Taylor & Byrne – impegnati in quello che viene definito il divorzio del secolo. Entrambe le parti sono certe di vincere. Ma mentre il caso degenera e le alleanze si incrinano, le reputazioni sono messe in discussione e ognuno gioca per vincere. Questo è solo l’inizio: l’esplosivo caso della prima stagione è soltanto il primo capitolo di un’antologia di battaglie legali da prima pagina.
il cast e la produzione
Nel cast si aggiungono anche Phoebe Fox (The Great, Task) nel ruolo di Serena Byrne e James McArdle (Playing Nice, Omicidio a Easttown) in quello di Nicholas Taylor, compagni nella vita e nel lavoro presso lo studio Taylor & Byrne; Nina Sosanya (Screw, Baby Reindeer) nei panni di “Sua Maestà” Beatrice “Queen Bea” Ubosi e Pip Torrens (Succession, The Crown) come St John Smallwood, loro controparti e acerrimi rivali allo studio Cathcarts; e Archie Reneaux (Alien: Romulus, Upgraded) nei panni dell’ambizioso avvocato Jonathan “Johnny” Warren.
George Kay è co-creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie Hijack su Apple TV+, candidata agli Emmy. Ha inoltre creato e scritto Lupin per Netflix, nominata ai Golden Globe e ai BAFTA e vincitrice dei Critics Choice Awards. Tra i suoi lavori figurano anche le serie premiate ai BAFTA The Long Shadow e Litvinenko, oltre alla serie Netflix candidata agli International Emmy Criminal.
WAR è coprodotta da New Pictures (società del gruppo All3Media) e Observatory Pictures, in collaborazione con Sky e HBO. La serie è creata, scritta e prodotta esecutivamente da George Kay, insieme alla produttrice esecutiva Willow Grylls (Des, The Missing), nominata ai Golden Globe e ai BAFTA, e al produttore esecutivo Matt Sandford (The Long Shadow), nominato ai BAFTA, per New Pictures; Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe), Susan Breen (The Woman in the Wall, Bad Sisters), Andrea Dewsbury e Megan Spanjian per Sky.
La serie andrà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e su Sky e WOW in Germania, Svizzera e Austria. Andrà su HBO e HBO Max negli Stati Uniti, nonché su HBO Max in Australia. Le vendite internazionali saranno curate da NBCUniversal Global TV Distribution.