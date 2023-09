Sienna Miller è incinta, l'attrice col pancione all'evento di Vogue

L'uscita a Londra dell'attrice britannica conferma le voci di una gravidanza in circolazione dal mese scorso. L'annuncio non poteva essere più glamour di così: col pancione in primissimo piano e un look d'alta moda sensazionale

Nella notte londinese del prestigioso Vogue World 2023, che apre ufficialmente la London Fashion Week, Sienna Miller ha rubato i riflettori alle top model e alle principesse mostrandosi in pubblico col pancione, confermando così la sua seconda gravidanza.

L'attrice, che darà presto alla luce il primogenito del suo compagno, il collega Oli Green, si è resa inoltre protagonista di un momento moda iconico. La sua apparizione in total look Schiaparelli ha fatto sussultare gli appassionati di stile.

Il pancione in mostra col look Schiaparelli

Niente di meglio dell'alta moda per mettere a segno un'uscita degna di titoloni.

Sienna Miller, già apprezzata da oltre un quarto di secolo per le sue doti indiscutibili di fashion icon, lo sa bene e per una volta ha accantonato il suo stile glam chic per tuffarsi nel magnifico mondo di Daniel Roseberry e della Maison Schiaparelli da cui proviene il look Couture Fall/Winter 2023 sfoggiato per dare a tutti l'annuncio della sua gravidanza (LE FOTO DELLA SFILATA).

Sofisticata ed estrosa oltre ogni previsione, la quarantunenne ha soddisfatto per una notte le fantasie di Harry Lambert, lo stylist che condivide con altre celebrità sempre vestite straordinariamente, da Harry Styles ad Emma Corrin, facendosi fotografare in un look composto da un top e da una gonna a nuvola, strutturata e molto voluminosa.

La protagonista di Anatomia di uno scandalo ha posato con le mani sul pancione lasciato libero dal top corto. Anche lei si è lasciata sedurre dalla voglia di gridare al mondo la gioia della sua maternità, al pari di altre donne ultra famose del mondo dello spettacolo che hanno fatto del pancione in bella vista una cifra di stile personale (vedi Rihanna). leggi anche Rihanna commenta i suoi look da gravidanza: "Vestirsi alla moda è una

Sienna Miller, icona di stile, mamma bis Nell'epoca in cui si fa a gara per trovare il modo più originale per annunciare la propria gravidanza, Sienna Miller ricorre alla moda, la sua alleata più fedele, per uscire allo scoperto e mettere fine alle voci della stampa di settore che aveva già pubblicato foto dell'attrice con curve sospette a metà agosto.

Con l'ultima uscita londinese col pancione in mostra, Miller dà corpo all'ennesima trasformazione estetica, ribadendo che lei non ci sta a restare imprigionata nel ruolo di icona Millennials e che è pronta a riprendersi la scena come e quando vuole.

La gravidanza di Sienna Miller testimonia il momento di stabilità sentimentale dell'attrice che ha esordito col nuovo partner, il ventiseienne attore Oli Green, al party post Oscar del 2022.

L'attrice, che aveva dichiarato di aver congelato i suoi ovociti compiuti i quarant'anni, diventerà madre per la seconda volta. La prima gravidanza risale infatti al 2012, anno in cui ha dato alla luce Marlowe, nata dalla relazione durata quattro anni con l'attore Tom Sturridge.

Per Green, invece, modello e attore con una carriera ancora breve alle spalle, tra cui figura il recente film A Good Person di Zach Braff, si tratta del primo figlio. vedi anche Miriam Leone incinta, lo stile mediterraneo nelle foto col pancione

©Getty