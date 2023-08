Miriam Leone incinta, lo stile mediterraneo nelle foto col pancione

L'attrice ha pubblicato sui social nuovi scatti della sua estate siciliana condividendo con i suoi follower la sua ultima passione culinaria: pane e olio

Vacanze all'insegna del relax e della semplicità per Miriam Leone che, messi in pausa gli impegni lavorativi, si sta godendo le gioie della sua prima gravidanza.

L'attrice ha condiviso con i suoi follower gli scatti di una domenica passata all'aria aperta col pancione in bella vista. Nelle istantanee, panorami mediterranei e dettagli di uno spuntino genuino: una fetta di pane condita con l'olio.

Le ipotesi dei fan sul sesso del bebè

Pane e olio, capelli bagnati da asciugare sotto al sole, verde mediterraneo, l'azzurro del mare e del cielo limpido della bella stagione. Questa la ricetta dell'estate felice di Miriam Leone che è tornata in Sicilia insieme al marito Paolo Carullo per trascorrere con lui i momenti irripetibili dell'attesa del primo figlio.

L'attrice premiata col Nastro d'Argento è felice più che mai di condividere con i follower le emozioni della gravidanza giunta ormai al quinto mese e negli scatti si mostra al naturale, con abbigliamento comodo: top corti, pantaloni con l'elastico in vita e costumi da bagno interi.

In tutte le foto la trentottenne appare in forma smagliante. Tra i commenti, un mix di auguri e complimenti, spuntano molte domande sul sesso del nascituro.

Miriam Leone diventerà mamma di un maschietto o di una femminuccia? Su questo l'attrice non si è sbilanciata, né sui social né nelle interviste rilasciate ai tempi dell'annuncio della sua gravidanza. I fan fanno diverse ipotesi, sia partendo dalla forma del pancione che analizzando i più recenti gusti dell'attrice che non ha nascosto di aver maturato una passione per le merende a base di pane e olio. vedi anche Miriam Leone incinta, le prime foto col pancione in spiaggia

Le foto col pancione in Sicilia

In questi ultimi giorni di agosto, in attesa di scrivere un nuovo capitolo della sua vita, Miriam Leone si sta lasciando cullare dalla bellezza della Sicilia, la sua terra d'origine, esprimendo online la sua felicità per la permanenza nei luoghi dove ha trascorso l'infanzia e la giovinezza.

In un post pieno di foto di spiagge e panorami dall'alto l'attrice ha dichiarato il suo amore per Taormina, una città che - ha scritto - la fa tornare bambina. Sempre da Taormina la catanese ha condiviso una foto in cui stringe teneramente la mano di Paolo Carullo con cui presto festeggerà il secondo anniversario di matrimonio (in occasione della ricorrenza, lo scorso anno, aveva pubblicato un post con gli scatti delle nozze) ed è ragionevole supporre che sia proprio suo marito l'autore delle ultime foto col pancione che hanno infiammato i cuori dei fan.

Altri scatti dell'attrice incinta, i primi con le nuove rotondità, erano stati diffusi sempre da lei nel giorno di ferragosto. Il post aveva raccolto l'entusiasmo dei fan ma anche dei colleghi del mondo dello spettacolo, tra cui Rocio Morales ed Alessandra Mastronardi, che avevano approfittato dell'occasione per augurare ogni bene alla futura mamma.



