Miriam Leone incinta, le prime foto col pancione in spiaggia

“Accussì”: con questa semplice, ma efficace espressione siciliana come accompagnamento (che in lingua italiana possiamo tradurre con l’avverbio “Cosi” o “In questo modo") , Miriam Leone ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto fotografico che la ritrae con il pancione, in attesa del primo figlio. Gli ’hashtag scelti a corredo della foto sono: #felicità, #firstpic, #love, #buonferragosto. A fotografare l’attrice è stato il marito Paolo Carullo, nato a Caltagirone il 31 agosto 1980. Laureato in Economia e Finanza a Milano, l’uomo lavora come manager finanziario ed è sempre stato lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo (se si esclude una bparentesi come musicista del duo duo Apple Jack). La foto, apprezzatissima e assai commnentata dai followe dell'attrice, è stata scattata al tramonto. La Location con ogni probabilità è una spiaggia della Sicilia.. Per l'occasione la star italian sfoggia una gonna lunga di chiffon color rosa pallido e un top corto che evidenzia la gravidanza