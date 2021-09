Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone e musicista

Miriam Leone ha detto Sì a Paolo Carullo, manager finanziario e musicista degli Apple Jack. Lo sposo, siciliano come l'attrice ed ex modella, ha una laurea in Economia e Finanza

Si sono detti Sì a Scicli, in provincia di Ragusa, con una cerimonia a metà settembre che è destinata a diventare una delle più cliccate in rete, ma la curiosità questa volta non è tutta per la magnifica sposa, Miriam Leone: nel mirino delle ricerche c'è anche lui, Paolo Carullo, il misterioso compagno , ormai marito dell'attrice e modella trentaseienne ( FOTO ). Di lui in rete circolano diverse informazioni.

Paolo Carullo: tra dj set e finanza

Si era parlato di lui, senza specificarne il nome, la scorsa estate tra i rumors a proposito di nozze segrete con Miriam Leone, notizia prontamente smentita dall'attrice; nella stessa dichiarazione la bella siciliana aveva però confermato la presenza di un amore. Non si hanno dunque notizie precise a proposito dell'inizio della storia tra Miriam Leone e Paolo Carullo ma è ormai certo che il legame tra i due risalga almeno alla scorsa stagione, una relazione culminata col “Sì lo voglio”, sabato 18 settembre in Sicilia, terra natale di entrambi i neo-sposi. Sicuramente le comuni origini balzano immediatamente all'occhio esaminando il profilo di Paolo Carullo: il musicista e manager finanziario è nato a Caltagirone ma si è trasferito presto per proseguire gli studi a Milano dove si è laureato in Economia e Finanza. Il suo percorso accademico ha molto a che vedere con la sua attuale professione: Carullo è infatti un operatore del mondo finanziario e sul web si apprende che è Associate Partner, a capo dello sviluppo del business, presso la società Aliante Partner.

Paolo Carullo, che appare come una persona estremamente riservata è presente sui social network ma il suo profilo Instagram è chiuso al pubblico. Membro del duo Apple Jack, dj band che ha fatto ballare le folle di mezzo mondo, professionalmente divide la scena con il chitarrista Matteo Roveda, musicista ma anche vice presidente di Sentinel Diagnostics, azienda di famiglia Made in Italy all'avanguardia nel settore della ricerca scientifica. Gli Apple Jack sono artefici di un sound elettronico raffinato con accenni reggae e funky.