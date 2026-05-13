Nel silenzio dell'Umbria, tra le colline che circondano Assisi, Micaela Ramazzotti ha pronunciato il suo secondo sì.

L'attrice romana ha sposato il personal trainer Claudio Pallitto il 12 maggio in una cerimonia civile blindatissima, all'interno di un castello medievale scelto per la sua discrezione e lontano dai rumori del gossip.

I festeggiamenti si sono articolati in due giorni, con una lista di invitati ridottissima: familiari stretti, pochi amici selezionatissimi e i figli di entrambi.

Una storia nata sul set

Ramazzotti e Pallitto si sono conosciuti nel 2022 sul set di Felicità, film che ha segnato il debutto alla regia dell'attrice. Pallitto aveva inviato un video di provino per ottenere una piccola parte nel film, ed era entrato nel progetto come attore. Nella vita fa il personal trainer ed è titolare di una palestra a Roma. Il legame tra i due è cresciuto lentamente: l'attrice ha raccontato a Vanity Fair che dopo il set erano passati mesi prima che lo chiamasse per allenarsi, quasi come se il cuore avesse preso tempo prima di ammettere quello che stava succedendo.

L'amore è maturato con gradualità, "come un motore diesel", ha detto la stessa Ramazzotti a Belve. Una storia costruita nell'ombra, lontana dai riflettori, che nel tempo è diventata un punto fermo. "Ho ritrovato la mia bussola", aveva confessato l'attrice in un'intervista al Filming Italy Sardegna Festival. Per lei questo matrimonio segna una ripartenza vera, dopo la lunga e complicata separazione dal regista Paolo Virzì.