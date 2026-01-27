Giovedì 29 gennaio arriva nelle sale italiane Elena del Ghetto, film di Stefano Casertano in cui Micaela Ramazzotti interpreta Elena Di Porto, la donna che nel 1943 provò ad avvisare gli ebrei di Roma dell'arrivo dei tedeschi e del rastrellamento che di lì a poco avrebbero compiuto ma che in cambio ricevette solo diffidenza per via del suo essere una donna fuori dagli schemi. Micaela Ramazzotti è stata ospite di Wow, su Sky TG24, e ha parlato del film e della figura di Elena Di Porto con Denise Negri nell'intervista - che potete vedere nella sua versione integrale nel video in testa a questo articolo.

Una donna fuori dagli schemi

"Ci siamo impegnati tanto, ci tenevamo molto a raccontare questa storia - ha detto Micaela Ramazzotti - ispirata a Elena di Porto, ebrea romana vissuta nel ghetto, e che ha tentato a tutti i costi, di salvare la sua comunità dall'occupazione nazista".

Elena Di Porto, però, era "una donna definita matta perché fuori dagli schemi. Portava i pantaloni, per lei un indumento ritenuto comodo per andare a fare le pulizie, e poi tirava di box, difendeva gli uomini più deboli, più anziani dal bullismo dei fascisti. E lo pagava, infatti è andata al confino 13 volte, l'hanno internata a Santa Maria della Pietà. Lei lottava contro le ingiustizie. Per lei l'odio, non doveva esistere, era una donna di una grande umanità".

Un film che mischia toni diversi

Ramazzotti descrive un film stratificato, "un film in qualche modo drammatico, a volte quasi colto, a volte più popolare, ci sono comunque degli spazi divertenti, ha un tono anche scanzonato, una grande umanità". Anche sul linguaggio è stato fatto un lavoro importante: "Noi abbiamo proprio parlato il giudaico romanesco. Quindi un romanesco di quasi 100 anni fa, molto complicato con gli elementi di giudaico che comunque sono andati ad arricchire questo lessico meraviglioso, a dare, poesia, a dare veramente un tocco da romanzo".

Potete vedere l'intervista integrale di Denise Negri a Micaela Ramazzotti nel video in testa a questo articolo.