Legendary Night Grammy Award Winner – Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo è una produzione speciale, nata dalla sinergia tra l’Arena e il San Carlo che segna il ritorno a casa dell’orchestra del Massimo napoletano con un’esibizione inedita al fianco della regina della discomusic. Lo spettacolo sarà in scena sabato 27 giugno 2026

“Legendary Night” Grammy Award Winner - Ms. Gloria Gaynor & Orchestra del Teatro di San Carlo è una produzione speciale, nata dalla sinergia tra l’Arena e il San Carlo e segna il “ritorno a casa” dell’orchestra del Massimo napoletano con un’esibizione inedita al fianco della regina della discomusic.

Gloria Gaynor e l’Orchestra del Teatro di San Carlo saranno in scena a Napoli, all’Arena Flegrea. Sabato 27 giugno 2026, la più grande arena all’aperto del sud Italia ospiterà l’esclusivo concerto della leggendaria cantante statunitense insieme all’orchestra del Lirico partenopeo diretta da Maurizio Agostini.

Realizzata nel 1940 come sede estiva del Teatro di San Carlo e inaugurata nel 1952 con una messinscena dell’Aida, l'Arena Flegrea di Napoli si prepara ad accogliere uno spettacolo che sancisce l’inizio di una collaborazione duratura tra la struttura diretta da Mario Floro Flores e il più antico teatro lirico d’Europa.

gloria gaynor, regina della discomusic

In oltre 50 anni di carriera, Gloria Gaynor ha raggiunto la fama planetaria con brani che hanno conquistato le classifiche mondiali, su tutti l’iconico I Will Survive, vincendo 2 Grammy e mostrato il suo enorme talento anche al cinema, in tv e sul palcoscenico di Broadway.

Per questa esibizione inedita, con l’orchestra del San Carlo, darà vita a uno spettacolo realizzato ad hoc per la città di Napoli. Un unico live in una sola notte che si preannuncia memorabile.

una nuova dimensione

La presentazione dell’evento si è svolta oggi nella Sala degli Specchi del San Carlo.

“Con questo spettacolo il Teatro San Carlo inaugura un percorso di concerti ed eventi all’aperto che segnano l'avvio di una nuova dimensione internazionale della nostra attività, anche attraverso tournée all’estero. Crediamo in una cultura accessibile, dinamica e capace di dialogare con comunità diverse. Portare la musica fuori dai teatri significa ampliare l’esperienza artistica, renderla inclusiva e partecipata, valorizzando al tempo stesso il territorio e aprendoci a una dimensione globale. Questa è per noi una sfida strategica e identitaria: fare della cultura un motore di incontro internazionale e di crescita condivisa”, ha detto il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi.

“Napoli oggi è una capitale culturale globale. Una città osservata dal mondo per la sua creatività, la sua energia, la sua capacità di produrre bellezza. Ed è fondamentale che le sue grandi istituzioni culturali lavorino insieme, facendo rete, mettendo a sistema competenze, storie e visioni. Questa collaborazione nasce proprio da questa convinzione. Non si tratta di un episodio isolato, ma di un segnale forte. Un segnale di apertura, di sinergia, di progettualità condivisa. Portare un’artista come Gloria Gaynor insieme all’Orchestra del San Carlo all’Arena Flegrea significa anche affermare una visione moderna della cultura: accessibile, trasversale, internazionale, ma sempre radicata nella qualità.”, ha affermato l’Amministratore Delegato de L’Arena Flegrea, Mario Floro Flores.