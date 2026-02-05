Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie tv

La trama di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette segue da vicino l’evoluzione del rapporto tra John F. Kennedy Jr., esponente di primo piano della società americana, e Carolyn Bessette, raccontandone il percorso dall’inizio della relazione fino al matrimonio e alla successiva vita coniugale.

Il racconto si sviluppa intrecciando sfera privata e dimensione pubblica, mettendo in scena non solo l’intensità del legame sentimentale, ma anche le difficoltà generate dall’esposizione mediatica costante. La serie mostra l’impatto della pressione esercitata dai paparazzi e dall’opinione pubblica sull’equilibrio della coppia, soffermandosi in particolare sul contrasto tra la notorietà che circonda John F. Kennedy Jr. e il bisogno di riservatezza di Carolyn Bessette, impegnata a difendere la propria identità e il proprio ruolo professionale nel mondo della moda mentre la loro storia diventa oggetto di attenzione globale.