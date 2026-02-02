13/14 The Walt Disney Italia Company

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette - Disney+. Debutta il 13 febbraio la serie tv che esplora l'alchimia, il corteggiamento lampo e il matrimonio di una delle coppie più iconiche del XX secolo. John F. Kennedy Jr. era la figura più vicina alla regalità americana. Il Paese lo ha visto trasformarsi da ragazzo a scapolo amato e celebrità mediatica. Carolyn Bessette era una star a pieno titolo. Man mano che la loro storia d’amore prendeva, la fama crescente e la conseguente attenzione dei media minacciavano di separarli.