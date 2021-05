2/13 ©Getty

È la copertina più celebre di un disco di Bob Dylan: quella di “The Freewheelin’ Bob Dylan”, del 1963. Nella fotografia scattata dal fotografo della casa discografica CBS, Don Hunstein, vediamo Dylan passeggiare sottobraccio con la fidanzata dell’epoca Suze Rotolo, in una via del Greenwich Village, a New York, vicino all'appartamento dove ai tempi viveva la coppia. Una foto importante, perché Suze, dopo aver studiato in Italia, introdusse Dylan all’arte europea, da scrittori come Verlaine a pittori come Kandinsky