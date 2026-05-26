Rufus, il mito del mostro di Loch Ness diventa un film d’animazione

Il progetto, ispirato a una serie letteraria di lunga tradizione editoriale che supera i cinquant’anni di pubblicazioni, reinterpreta il celebre mito del mostro di Loch Ness trasformandolo in una storia di formazione pensata soprattutto per un pubblico familiare. In occasione dell’annuncio sono stati resi pubblici anche il poster ufficiale e il primo trailer in lingua italiana (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).

In questo scenario, Rufus è costretto a intraprendere un viaggio verso la Scozia con l’obiettivo di cercare l’aiuto della prozia Nessie e recuperare una leggendaria sciarpa magica. Il percorso del giovane drago viene reso ancora più complesso dalla presenza di una direttrice di zoo, determinata a interferire con la sua missione e a inseguire i propri obiettivi.

Al centro della narrazione si trova Rufus, un giovane drago marino che vive su un’isola segreta nascosta alla percezione umana grazie al fumo magico generato dallo zio Ludvig. A differenza degli altri abitanti della sua comunità, il protagonista è incapace di nuotare, caratteristica che lo rende diverso e vulnerabile. L’equilibrio dell’isola viene però compromesso quando lo zio perde improvvisamente i suoi poteri, mettendo a rischio la protezione del luogo.

Il punto di vista del regista e i temi del racconto

Il regista Endre Skandfer ha descritto il protagonista come “un eroe a modo suo”, sottolineando come il suo percorso sia costruito sulla capacità di trasformare fragilità personali in risorse. Il viaggio narrativo di Rufus e dei suoi compagni diventa così il terreno attraverso cui la storia affronta temi legati all’accettazione di sé, alla gestione delle insicurezze individuali e alla costruzione dei legami di amicizia.

L’alternanza tra momenti più leggeri e sequenze ambientate in scenari che spaziano dagli abissi marini ai paesaggi scozzesi contribuisce a definire il ritmo complessivo dell’opera, che si muove tra avventura e formazione personale.