A pochi mesi dalla partecipazione con Voilà alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha annunciato l’arrivo di Bam Bam Bambina. In merito al significato del brano, la cantante ha dichiarato: “È un inno alla libertà di essere come si vuole"
Venerdì 22 maggio Elettra Lamborghini (FOTO) lancerà il nuovo singolo Bam Bam Bambina, destinato ad accompagnare il pubblico nella stagione estiva. La cantante ha condiviso una piccola anteprima del brano sul suo profilo Instagram che conta più di sette milioni di follower.
ELETTRA LAMBORGHINI, IL NUOVO SINGOLO è BAM BAM BAMBINA
In questi giorni Elettra Lamborghini, affiancata da Gabriele Corsi, è impegnata con la telecronaca italiana della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Nel frattempo, Elettra Lamborghini ha annunciato l’arrivo di Bam Bam Bambina. In merito al significato della canzone, Elettra Lamborghini ha dichiarato: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da 'bambina' perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking”. In attesa dell’uscita, prevista per il 22 maggio, Elettra Lamborghini ha condiviso un’anteprima del brano sul suo profilo Instagram.
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Dopo aver partecipato ad alcuni programmi televisivi, nel 2018 la cantante ha debuttato con il singolo Pem Pem riscuotendo immediatamente grande successo. Il brano, contenuto nell’album Twerking Queen, ha conquistato il doppio disco di platino. In totale l’artista vanta quindici dischi di platino e tre dischi d’oro. Dopo l’uscita dell’EP Twerking Beach, nel 2023 la cantante ha lanciato il secondo album Elettraton.
Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato con Musica (e il resto scompare) sul palco del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più famosi troviamo sicuramente Mala, Pistolero e Mani in alto. Spazio anche alle collaborazioni: da Fanfare con Guè a Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo passando per La isla con Giusy Ferreri.
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La cantante, classe 1994, torna a Sanremo dopo l'esordio nel 2020 con Musica. 'Mi auguro che sarà un successo, ha le carte in regola per diventarlo', ha detto, a proposito del brano che porterà