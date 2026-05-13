ELETTRA LAMBORGHINI, IL NUOVO SINGOLO è BAM BAM BAMBINA

In questi giorni Elettra Lamborghini, affiancata da Gabriele Corsi, è impegnata con la telecronaca italiana della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma alla Wiener Stadthalle di Vienna, Austria. Nel frattempo, Elettra Lamborghini ha annunciato l’arrivo di Bam Bam Bambina. In merito al significato della canzone, Elettra Lamborghini ha dichiarato: “Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da 'bambina' perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking”. In attesa dell’uscita, prevista per il 22 maggio, Elettra Lamborghini ha condiviso un’anteprima del brano sul suo profilo Instagram.