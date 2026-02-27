Elettra Lamborghini con Las Ketchup a Sanremo 2026, il duetto e la cover di AserejéSpettacolo
Introduzione
Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (GUARDA LO SPECIALE) è arrivato il momento della serata dedicata alle cover. Elettra Lamborghini, fra i 30 artisti in gara con il brano Voilà, questa sera si esibisce sul palco del Teatro Ariston con la canzone Aserejé accompagnata da Las Ketchup. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli artisti e il brano.
Quello che devi sapere
La seconda volta di Elettra a Sanremo
All’anagrafe Elettra Miura Lamborghini, è originaria di Bologna ed è nata nel 1999. Figlia di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica, il suo nome è un omaggio alla prima supercar della storia. Nel 2015 partecipa al reality Super Shore che va in onda in Spagna e America Latina e due anni dopo partecipa alla versione spagnola del Grande Fratello VIP. Avvia la sua carriera da cantante nel 2018 pubblicando il singolo Pem Pem con cui ha ottenuto due dischi di platino. L'anno successivo ottiene il ruolo di giudice in The Voice of Italy su Rai 2 accanto a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Ha all'attivo due album: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023. Tra le sue canzoni più note ci sono Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri, Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo, Pistolero e Dire fare baciare con Shade. Nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Musica e il resto scompare, classificandosi al 21° posto. Mentre nel 2025 è co-conduttrice di una delle serate del Festival insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Quest'anno torna in gara con il brano Voilà, un brano che omaggia Raffaella Carrà.
Chi sono Las Ketchup
È un gruppo spagnolo composto da: Lola, Pilar, Lucía e Rocío Muñoz. Diventate famosa grazie al singolo Aserejé, esploso come tormentone nel 2002, partecipano al Festival di Sanremo nel 2004 con Single insieme a Danny Losito, e nel 2006 partecipano all’Eurovision Song Contest. Il successo riscosso nel 2002 con il brano-hit non gli permette, tuttavia, di aumentare le vendite dell’album Kusha las payas da cui viene estratto il singolo. Ad oggi, il gruppo che nel giugno del 2020 pubblica il singolo Grisbi Summer Mania in collaborazione con Valeria Rossi, è considerato un One hit wonder.
Aserejé di Las Ketchup
La canzone racconta la storia di Diego, un fan del rap, che balla e canta in discoteca. Il ritornello è una versione onomatopeica dei versi della famosa canzone Rapper's Delight dei Sugarhill Gang del 1979. La parola "Aserejé" corrisponderebbe alla prima frase del testo del brano del padre dell’hip hop "I said a hip". Il brano fu accompagnato da un balletto che tutti imparavano, un po' come successe con Macarena.
I said a hip hop the hippie, the hippie
Aserejé ja de jé de jebe
to the hip hip hop, a you don't stop
tu de jebere sebiunouva
the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie
majabi an de bugui
to the rhythm of the boogie, the beat
an de buididipí
Il testo di Aserejé
Mira lo que se avecina
A la vuelta de la esquina
Viene Diego rumbeando
Con la luna en las pupilas
Y en su traje agua marina
Van restos de contrabando
Y donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ que lo conoce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la canta
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
No es cosa de brujería
Que lo encuentre 'tos los días
Por donde voy caminando
Diego tiene chulería
Y ese punto de alegría
Rastafari afrogitano
Y donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ que lo conoce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la canta
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
A nanana, nanana, nanana, na
A nanana, nanana, na
A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayayao
A nanana, nanana, nanana, na
A nanana, nanana, na
A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayayao
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
