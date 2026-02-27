All’anagrafe Elettra Miura Lamborghini, è originaria di Bologna ed è nata nel 1999. Figlia di Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica, il suo nome è un omaggio alla prima supercar della storia. Nel 2015 partecipa al reality Super Shore che va in onda in Spagna e America Latina e due anni dopo partecipa alla versione spagnola del Grande Fratello VIP. Avvia la sua carriera da cantante nel 2018 pubblicando il singolo Pem Pem con cui ha ottenuto due dischi di platino. L'anno successivo ottiene il ruolo di giudice in The Voice of Italy su Rai 2 accanto a Morgan, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio. Ha all'attivo due album: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023. Tra le sue canzoni più note ci sono Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri, Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo, Pistolero e Dire fare baciare con Shade. Nel 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Musica e il resto scompare, classificandosi al 21° posto. Mentre nel 2025 è co-conduttrice di una delle serate del Festival insieme a Miriam Leone e Katia Follesa. Quest'anno torna in gara con il brano Voilà, un brano che omaggia Raffaella Carrà.

Elettra Lamboghini - ©Getty