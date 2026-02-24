Introduzione
A sei anni di distanza dalla partecipazione con Musica (e il resto scompare) nella prima edizione della kermesse canora condotta da Amadeus, Elettra Lamborghini è tornata in gara con Voilà. ella serata delle cover Elettra Lamborghini presenterà Asereje con le Las Ketchup (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Elettra Lamborghini con Voilà
Nel 2020, un po' inaspettatamente, Elettra Lamborghini aveva chiuso il Festival con un brano che in radio sarebbe diventato uno dei più grandi successi di quell'edizione. Torna questa volta restando sempre leggera ed elegantissima in un abito lungo fasciante (I LOOK DELLA PRIMA SERATA): mini-coreografia, suggestioni spagnoleggianti, ballerini alle spalle. C’è un’indubbia evoluzione nella performance canora, che alla prima prova non aveva convinto tutti, ma resta da vedere se anche Voilà sarà una hit. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, la sua esibizione è da 5 e ricorda un chiringuito sul palco dell'Ariston (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)
Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po' di me un po' di te
Nessun dorma
Fai il cretino
lo l'offesa e poi d'amblè
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano, voglio si ma non mi va va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest aria di mare
Un po' ti odio un po' I love you
Ma che c'è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l'amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all'alba come due gatti dietro a qualche bar
S'una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
Tu lo sai tu lo sai che i baci sono come le ciliegie
Non hai fame si però si però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po' ti odio un po' I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
Rip. ritornello
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di pailette
Eccomi qua
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026
Intervistata da Carlo Conti a Sarà Sanremo, Elettra Lamborghini ha anticipato l’intenzione di far ballare il pubblico del Teatro Ariston e non solo. Un brano che rappresenta un invito a divertirsi lasciandosi le preoccupazioni alle spalle. “Bisogna essere felici in questa vita, un po’ di allegria non fa mai male”, ha commentato.
Elettra Lamborghini alla sua seconda partecipazione a Sanremo
Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato Festival di Sanremo presentando la canzone Musica (e il resto scomparsa), classificatasi al ventunesimo posto. Nel 2025 l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata. Elettra Lamborghini ha all’attivo due album: Twerking Queen del 2019 ed Elettraton del 2023. Tra le sue canzoni più note troviamo Pem Pem, Fanfare con Guè, La isla con Giusy Ferreri, Caramello con Rocco Hunt e Lola Índigo, Pistolero e Dire fare baciare con Shade. Nella serata delle cover Elettra Lamborghini presenterà Asereje con le Las Ketchup. Il trio spagnolo ha partecipato in gara alla kermesse canora con il brano Single con Danny Losito nel 2004.
Chi sono gli autori della canzone di Elettra Lamborghini
Il testo e la musica di Voilà sono di Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona.
Ed. Edizioni Curci/Music Union/
Visionary Sapiens Publishing/Peermusic Italy