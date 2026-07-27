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Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo lo spettacolo di Napoli, sabato 1° agosto i Litfiba proseguiranno la tournée, nata per festeggiare i quarant’anni dell’album 17 re, esibendosi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per l’appuntamento inserito nel calendario dell’Alguer Summer Festival

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Nuovo appuntamento live con la tournée dei Litfiba. Il 28 luglio il gruppo, formato da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, sarà in concerto a Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i litfiba a napoli, la possibile scaletta del concerto

 

A pochi giorni dal concerto di Cosenza, martedì 28 luglio i Litfiba continueranno il tour esibendosi sul palco dell’Arena Flegrea, questo l’indirizzo: viale J.F. Kennedy 54, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi classici della formazione: da Instambul a Cangaceiro passando per Santiago ed Eroi nel vento. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:

  • Febbre
  • 17 Re
  • Come un Dio
  • Oro nero
  • Sulla Terra
  • Vendetta
  • Ferito
  • Apapaia
  • Ballata
  • Re del silenzio
  • Pierrot e la luna
  • Univers
  • Tango
  • Caffè, Mexcal e Rosita
  • Gira nel mio cerchio
  • Cane
  • Resta
  • Il vento
  • Istambul
  • Santiago
  • Eroi nel vento
  • La preda
  • Tex
  • Cangaceiro

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Dopo lo spettacolo di Napoli, sabato 1° agosto i Litfiba proseguiranno la tournée, nata per festeggiare i quarant’anni dell’album 17 re, esibendosi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per l’appuntamento inserito nel calendario dell’Alguer Summer Festival. Successivamente, il gruppo porterà la sua musica in altre città: da Catania a Bellaria Igea Marina passando per Forte dei Marmi. Questo il calendario completo con tutti i dettagli del tour:

  • 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
  • 04 agosto, Catania – Villa Bellini
  • 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
  • 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
  • 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
  • 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

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