Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo lo spettacolo di Napoli, sabato 1° agosto i Litfiba proseguiranno la tournée, nata per festeggiare i quarant’anni dell’album 17 re, esibendosi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per l’appuntamento inserito nel calendario dell’Alguer Summer Festival
Nuovo appuntamento live con la tournée dei Litfiba. Il 28 luglio il gruppo, formato da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, sarà in concerto a Napoli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i litfiba a napoli, la possibile scaletta del concerto
A pochi giorni dal concerto di Cosenza, martedì 28 luglio i Litfiba continueranno il tour esibendosi sul palco dell’Arena Flegrea, questo l’indirizzo: viale J.F. Kennedy 54, 80125, Napoli. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento massimo riserbo sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi classici della formazione: da Instambul a Cangaceiro passando per Santiago ed Eroi nel vento. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 11 luglio al concerto di Asti:
- Febbre
- 17 Re
- Come un Dio
- Oro nero
- Sulla Terra
- Vendetta
- Ferito
- Apapaia
- Ballata
- Re del silenzio
- Pierrot e la luna
- Univers
- Tango
- Caffè, Mexcal e Rosita
- Gira nel mio cerchio
- Cane
- Resta
- Il vento
- Istambul
- Santiago
- Eroi nel vento
- La preda
- Tex
- Cangaceiro
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Dopo lo spettacolo di Napoli, sabato 1° agosto i Litfiba proseguiranno la tournée, nata per festeggiare i quarant’anni dell’album 17 re, esibendosi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per l’appuntamento inserito nel calendario dell’Alguer Summer Festival. Successivamente, il gruppo porterà la sua musica in altre città: da Catania a Bellaria Igea Marina passando per Forte dei Marmi. Questo il calendario completo con tutti i dettagli del tour:
- 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
- 04 agosto, Catania – Villa Bellini
- 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
- 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
- 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
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