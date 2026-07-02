Litfiba, il tour per i 40 anni di 17 Re diventa anche un live album

Annunciata la pubblicazione di 17 Re 1986-2026, un nuovo album dal vivo atteso per il 27 novembre 2026, pensato come testimonianza discografica di una delle reunion più attese della storia del rock italiano. Il lavoro nasce all’interno del tour celebrativo partito nei giorni scorsi da Perugia e destinato a raccontare, tappa dopo tappa, il ritorno sul palco di una formazione che ha segnato profondamente la scena musicale degli anni Ottanta

I quarant’anni di 17 Re dei Litfiba non si chiudono con la stagione celebrativa appena avviata, ma si trasformano in un progetto destinato a prolungarne l’eco ben oltre l’estate. I Litfiba hanno infatti annunciato la pubblicazione di 17 Re 1986-2026, un nuovo album dal vivo atteso per il 27 novembre 2026, pensato come testimonianza discografica di una delle reunion più attese della storia del rock italiano. Il lavoro nasce all’interno del tour celebrativo partito nei giorni scorsi da Perugia e destinato a raccontare, tappa dopo tappa, il ritorno sul palco di una formazione che ha segnato profondamente la scena musicale degli anni Ottanta. Un’operazione che non si limita alla dimensione commemorativa, ma che punta a fissare su disco l’intero impianto di un progetto live costruito attorno a un album simbolo. Sul palco è tornata infatti la storica line-up composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, riunita per riportare dal vivo uno dei capitoli più rappresentativi del percorso artistico dei Litfiba. Una scelta che ha immediatamente assunto un valore quasi filologico, con l’obiettivo dichiarato di ripercorrere integralmente un’opera che continua a essere considerata tra le più significative del loro repertorio.

Un ritorno che diventa documento discografico Per la prima volta nella loro storia, i Litfiba stanno eseguendo 17 Re nella sua interezza all’interno di un concerto. L’operazione non si limita alla semplice esecuzione integrale del disco del 1986, ma si arricchisce di un elemento ulteriore: nel progetto confluirà anche il brano 17 Re, la title track rimasta esclusa dalla pubblicazione originaria e resa disponibile solo nel corso di quest’anno, in occasione del quarantesimo anniversario. Un tassello che va a completare un mosaico rimasto a lungo incompiuto e che oggi trova una sua collocazione definitiva all’interno della narrazione musicale della band. Il risultato sarà un album live concepito come documento di questa fase celebrativa, già disponibile in preorder e previsto in uscita in formato CD e doppio vinile. Una pubblicazione che si inserisce direttamente nel percorso del tour, trasformando le esecuzioni estive in materiale discografico destinato a fissare l’esperienza del ritorno sul palco. Approfondimento Litfiba, torna 17 Re: "La nostra musica contro violenza e tirannie"

Il tour tra le città italiane fino a Ferragosto Nel frattempo, il viaggio dal vivo dei Litfiba prosegue attraversando l’Italia con un calendario fitto di appuntamenti che accompagnerà la band fino al periodo di Ferragosto. Dopo la data inaugurale di Perugia, il tour ha preso forma come un percorso itinerante attraverso festival e rassegne estive, portando la celebrazione di 17 Re in contesti diversi e distribuiti lungo tutta la penisola. Il 30 giugno il gruppo ha suonato a Padova, allo Sherwood Festival, mentre oggi, giovedì 2 luglio, sarà la volta di Bari, alla Fiera del Levante. Il 04 luglio la tappa si sposterà a Pescara per il Terrasound Festival al Porto Turistico, seguita dal concerto del 07 luglio a Milano al Kozel Carroponte. Il 09 luglio i Litfiba saranno a Villafranca (VR), nell’ambito del Villafranca Festival 2026 al Castello Scaligero, mentre l’11 luglio si esibiranno ad Asti per AstiMusica in Piazza Alfieri. Il tour proseguirà il 14 luglio a Genova per Altraonda Festival e il 16 luglio a Roma, all’interno di Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle. Il 18 luglio sarà la volta di Servigliano (FM) con il NoSound Fest al Parco della Pace, seguito dal concerto del 21 luglio a Bologna al Sequoie Music Park e da quello del 23 luglio a Firenze, al Prato delle Cornacchie. La serie di appuntamenti continuerà il 25 luglio a Cosenza alla Rendano Arena in Piazza XV Marzo, per poi approdare il 28 luglio a Napoli all’Arena Flegrea. Il mese di agosto si aprirà il 01 agosto ad Alghero per l’Alguer Summer Festival all’Anfiteatro Ivan Graziani, mentre il 04 agosto la band sarà a Catania a Villa Bellini. Il 07 agosto è prevista la tappa di Melpignano (LE) per il Sei Festival in Piazza Avantaggiato, seguita dall’11 agosto a Palmanova (UD) per Estate di Stelle in Piazza Grande. Il tour entrerà nella sua fase conclusiva il 13 agosto a Forte dei Marmi (LU) a Villa Bertelli Live, per poi chiudersi il 15 agosto a Bellaria Igea Marina (RN) al Beky Bay, sigillando così un percorso estivo che accompagnerà la celebrazione di 17 Re fino al suo epilogo stagionale. Approfondimento Litfiba, dopo 40 anni esce la title track inedita "17 Re"