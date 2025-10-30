Litfiba, annunciata la reunion. Le date del tour

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si riuniranno per venti appuntamenti live in giro per l’Italia: da Perugia a Napoli passando per Genova e Roma
Il gruppo, nella sua formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, si ritroverà sui palchi di numerose città italiane per celebrare il quarantesimo anniversario dell’uscita dell'album 17 Re. Svelate tutte le date della tournée estiva dei Litfiba.
litfiba, le date del tour
Il 27 giugno il quartetto originale si riunirà per un importante anniversario sul palco dell’Umbria Che Spacca Festival di Perugia dando il via alla lunga tournée estiva in programma in numerose città. I Litfiba saranno protagonisti di venti attesi appuntamenti per festeggiare il secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere, inaugurata da Desaparecido nel 1985 e proseguita con Litfiba 3 nel 1988.
Ecco il calendario completo con tutti gli appuntamenti live:
- 27 giugno, Perugia – Umbria Che Spacca Festival
- 30 giugno, Padova – Sherwood Festival
- 02 luglio, Bari – Fiera del Levante
- 04 luglio, Pescara - Terrasound Festival, Porto Turistico
- 07 luglio, Milano – Kozel Carroponte
- 09 luglio, Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero
- 11 luglio, Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri
- 14 luglio, Genova – Altraonda Festival
- 16 luglio, Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle
- 18 luglio, Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace
- 21 luglio, Bologna – Sequoie Music Park
- 23 luglio, Firenze – Prato delle Cornacchie
- 25 luglio, Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo
- 28 luglio, Napoli – Arena Flegrea
- 01 agosto, Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani
- 04 agosto, Catania – Villa Bellini
- 07 agosto, Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato
- 11 agosto, Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande
- 13 agosto, Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live
- 15 agosto, Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay
I Litfiba sono tra i gruppi più iconici del rock italiano. Nel corso degli anni la formazione, guidata dalla voce di Piero Pelù, ha regalato grandi successi, ricordiamo ad esempio gli album Mondi sommersi e Infinito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Regina di cuori, Il mio corpo che cambia, Spirito, El diablo e Proibito. Parallelamente alla carriera con il gruppo, Piero Pelù ha coltivato anche un percorso solista: da Il mio nome è mai più con Luciano Ligabue e Lorenzo Jovanotti a Toro loco passando per Amore immaginato con Anggun, Tribù e Gigante presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo.
A ottobre Piero Pelù ha concluso Il Ritorno Del Diablo Tour 2025. In occasione della partenza, il rocker aveva parlato dell’importanza di Desaparecido: “Trentatré minuti di puro fuoco, un viaggio breve ma intenso, che ha scosso tutto”. L’artista si era anche pronunciato sull’album Spirito: "È stato, ed è ancora oggi, un grido di ribellione rinnovato rispetto a Terremoto, un inno alla libertà e alla vita, un manifesto per chi non accetta muri né confini, per chi crede che la musica possa abbattere qualsiasi limite”.
