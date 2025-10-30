Litfiba, annunciata la reunion. Le date del tour

I Litfiba sono tra i gruppi più iconici del rock italiano. Nel corso degli anni la formazione, guidata dalla voce di Piero Pelù, ha regalato grandi successi, ricordiamo ad esempio gli album Mondi sommersi e Infinito. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Regina di cuori, Il mio corpo che cambia, Spirito, El diablo e Proibito. Parallelamente alla carriera con il gruppo, Piero Pelù ha coltivato anche un percorso solista: da Il mio nome è mai più con Luciano Ligabue e Lorenzo Jovanotti a Toro loco passando per Amore immaginato con Anggun, Tribù e Gigante presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

