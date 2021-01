Emma Roberts è mamma: la prima foto con il figlio

“Grazie 2020 per averci portato una cosa buona. La nostra luce brillante Rhodes Robert Hedlund ” ha scritto Emma su Instagram. Nell'immagine si vede la nipote di Julia Roberts in giardino, con abito arancione di Stella McCartney e sandali in tinta di Andrea Wazen. Un look molto estivo. In braccio, il viso opportunamente nascosto, il piccolo Rhodes.

“Ho iniziato a pensare tanto ad avere un figlio quando, alcuni anni fa, ho saputo di avere un'endometriosi non diagnosticata da quando ero adolescente. Avevo sempre crampi e periodi debilitanti, così brutti che rimanevo a casa da scuola e, in seguito, ero costretta ad annullare le riunioni di lavoro. All'epoca ne parlavo al mio medico, che però non ha mai dato molto peso alla cosa. A 20 anni ho deciso di affidarmi ad un altro medico, una dottoressa. È stata la decisione migliore. Ha eseguito i test, mi ha mandato da uno specialista. Infine, ha trovato questo problema, l'endometriosi. A quel punto, però, la mia fertilità ne aveva pesantemente risentito. Mi è stato detto: "Probabilmente dovresti congelare gli ovuli o cercare altre opzioni” ha confessato Emma Roberts. “Mi sono detta: 'Sto lavorando in questo momento. Non ho tempo per congelare gli ovuli'. Ad essere onesti, ero anche terrorizzata. Solo il pensiero di non poter avere figli... Alla fine ho congelato gli ovuli, e anche questo è stato un processo piuttosto difficile. Sembra banale, ma nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. Ma anche allora, non volevo darmi false speranze. Le cose possono andare storte quando sei incinta. Quindi l'ho tenuto per me, l'ho fatto sapere solo alla mia famiglia e al mio fidanzato, non volevo fare grandi progetti nel caso in cui non avesse funzionato. Questa gravidanza mi ha fatto capire che l'unico piano che puoi avere è che non c'è un piano”.