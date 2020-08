Emma Roberts conferma la gravidanza con le prime foto della pancia

L'attrice, nipote della celebre Julia, ha annunciato su Instagram di aspettare il primo figlio (un maschio) dal collega Garrett Hedlund

Emma Roberts è incinta. Le voci si rincorrevano già da un po' e adesso l'attrice, 29 anni, ha deciso di confermare i rumors con tre scatti social insieme al compagno Garrett Hedlund, 35.

Emma Roberts aspetta un maschietto approfondimento Lea Michele incinta, la star aspetta il suo primo figlio Nei tre scatti pubblicati da Emma su Instagram, vediamo l'attrice con un lungo abito bianco bon ton che ne mette in risalto la pancia. “Io e i miei due ragazzi preferiti” scrive la figlia di Eric Roberts a corredo degli scatti, aggiungendo anche due cuori azzurri. Non ci sono dubbi, quindi, sul sesso del bimbo che aspetta: un maschietto. Ancora non si sa, però, a che mese sia Emma e quindi per quando è prevista la nascita. Tante le star che hanno commentato il post di Emma, tra le quali anche sua zia Julia: “Ti amo” ha scritto la celebre attrice. "Bello bello", ha scritto Sarah Paulson, co-star di Emma in American Horror Story. E poi ancora Ashley Benson: “Ti amo mio angelo, non vedo l'ora”.

Emma Roberts - ©Getty

Emma Roberts e l'amore con Garrett Hedlund approfondimento Gigi Hadid incinta, le prime foto con il pancione su Instagram Emma e Garrett sono stati visti insieme per la prima volta nel marzo 2019, quando la coppia è stata paparazzata mano nella mano per le vie di Silver Lake, un quartiere di Los Angeles. Quasi un anno dopo, nel gennaio 2020, una fonte rivelò a Us Weekly che tra i due la relazione non era così seria: “Non stanno parlando di fidanzamento o di matrimonio al momento." Alla fine di luglio, però, qualcosa deve essere cambiato visto che un'altra fonte ha rivelato che i due stavano pianificando di fare "il passo successivo" nella loro relazione. La gravidanza pare non fosse programmata, ma ha reso i due attori molto felici. "Sono sorpresi, scioccati e felici allo stesso tempo, e lo sono anche le loro famiglie", ha detto la fonte.

Emma Roberts e Garrett Hedlund - ©Getty