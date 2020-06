Emma Roberts incinta: chi è il padre, Garrett Hedlund

US Weekly ha dato la notizia durante l’ultima puntata del suo podcast, “Hot Hollywood”: Emma Roberts e Garrett Hedlund, paparazzati per la prima volta insieme nel marzo 2019 a Silver Lake (quartiere di Los Angeles), si preparano a diventare genitori. “Garrett ed Emma sono amici da tempo ma, ora, sono diventati una coppia” scriveva la testata annunciando la loro storia.

Ad annunciarlo è stato in esclusiva US Weekly: Emma Roberts è incinta .

Chi è Garrett Hedlund

Garrett Hedlund è un attore americano, nato a Roseau (Minnesota) nel 1984. A 13 anni si trasferisce in Arizona con la sua famiglia, per poi spostarsi a Los Angeles provando ad intraprendere la carriera di attore.

Nel 2004 Wolfgang Petersen lo sceglie per il ruolo di Patroclo in “Troy”. Seguono diversi altri film: “Friday Night Lights”, “Eragon”, “Donne, regole... e tanti guai!” in cui recita al fianco di Jane Fonda, Felicity Huffman e Lindsay Lohan. Nel 2010 è il protagonista di “Tron Legacy”, e lavora con Gwyneth Paltrow a “Country Strong”. Parallelamente ai film (“On the Road” con Kristen Stewart, “Unbroken” di Angelina Jolie dove veste i panni di John Fitzgerald), viene scelto come testimonial della fragranza “La Nuit de L'Homme” di Yves Saint Laurent. Tra gli ultimi film di successo interpretati vi sono “Billy Lynn - Un giorno da eroe” di Ang Lee e “Mudbound” di Dee Rees, presentato al Sundance Film Festival 2017. Le sue ultime esperienze sul set risalgono invece al 2019: in quell’anno è nel cast di “Triple Frontier” con Ben Affleck e Oscar Isaac e di “Dreamland”.

Legato in passato a Kirsten Dunst, Garrett Hedlund ha dichiarato di essere legato ad Emma Roberts. Un amore, il loro, da cui presto nascerà un bambino.