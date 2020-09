Emma Robert, star di Paradise Hills, tra fantascienza e glamour

7/10

L'occasione per emergere arriva grazie alla serie televisiva Unfabulous, Nel 2005 pubblica l'album Unfabulous and more, colonna sonora della serie va. Nel 2006 torna sul grande schermo con il film Aquamarine a fianco a Joanna "JoJo" Levesque e Sara Paxton. Nello stesso anno lavora sempre itv n Nancy Drew, interpretando l'omonima giovane eroina che fa la detective. Emma ha successivamente recitato in Hotel Bau e Lymelife. Ottiene anche la parte di un'innamorata in Appuntamento con l'amore. Ha poi recitato insieme a Chace Crawford e 50 Cent nel film Twelve..