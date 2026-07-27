Stevie Wonder, un nuovo album dopo 22 anni: Through the Eyes of Wonder

Stevie Wonder è pronto a tornare sul mercato discografico con un nuovo album a 22 anni di distanza da A Time to Love, del 2005. Il cantante e compositore statunitense ha annunciato l’uscita di Through the Eyes Of Wonder, prevista per il 2027. L'artista aveva parlato del progetto una prima volta nel corso di un concerto tributo a Los Angeles, rivelando di essere al lavoro su nuovo materiale e aggiungendo che nel disco sarebbero state incluse quattro tracce concepite durante le sessioni di Songs in the Key of Life (uscito nel 1976) ma rimaste finora inedite. La conferma è arrivata poi a Cardiff, in Galles, dove Wonder si è esibito per una tappa del tour "Love, Light, and Song a Cardiff".