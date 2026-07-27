Stevie Wonder, un nuovo album dopo 22 anni: Through the Eyes of Wonder

Il cantautore statunitense lo ha annunciato dal palco di un concerto a Cardiff. Nel disco ci saranno anche quattro inediti registrati durante le sessioni in studio per Songs in the Key of Life
Stevie Wonder è pronto a tornare sul mercato discografico con un nuovo album a 22 anni di distanza da A Time to Love, del 2005. Il cantante e compositore statunitense ha annunciato l’uscita di Through the Eyes Of Wonder, prevista per il 2027. L'artista aveva parlato del progetto una prima volta nel corso di un concerto tributo a Los Angeles, rivelando di essere al lavoro su nuovo materiale e aggiungendo che nel disco sarebbero state incluse quattro tracce concepite durante le sessioni di Songs in the Key of Life (uscito nel 1976) ma rimaste finora inedite. La conferma è arrivata poi a Cardiff, in Galles, dove Wonder si è esibito per una tappa del tour "Love, Light, and Song a Cardiff".
Il ritorno dopo 22 anni
Al centro del progetto ci sarà dunque anche un omaggio a Songs In The Key Of Life, uno dei dischi più importanti della carriera dell’artista, pubblicato nel 1976 dopo due anni di lavorazione. L’album, realizzato con il contributo di oltre 130 musicisti tra cui Herbie Hancock e George Benson, contiene alcuni dei brani più celebri del repertorio di Wonder, come Sir Duke, As e Isn’t She Lovely. Considerato un punto di riferimento della musica soul e R&B, festeggia nel 2026 il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione. Negli Stati Uniti ha ottenuto la certificazione diamante, confermandosi come uno degli album di maggior successo nella storia della musica. Nel corso di una carriera lunga oltre mezzo secolo, Wonder è stato premiato con 25 Grammy Awards, un premio Oscar nel 1984 per la canzone I Just Called to Say I Love You e oltre 100 milioni di album venduti nel mondo.